30/09/16, 07:38 − bron: ANP

© ANP.

Kinderen willen graag meedenken over aanpassingen aan de figuur Zwarte Piet. Volwassenen moeten zorgen dat een kind plezier beleeft aan het sinterklaasfeest en zich veilig voelt, maar in de discussie voeren ze op een onprettige manier de boventoon, blijkt uit onderzoek van Kinderombudsman Margrite Kalverboer.

'Veel gekleurde kinderen met wie is gesproken, ervaren discriminatie in hun dagelijks leven en vertellen dat dit rond sinterklaastijd erger wordt', aldus Kalverboer vrijdag. 'Ze wijten dat aan een aantal typische kenmerken en gedragingen van Zwarte Piet.'



De Kinderombudsman heeft als leidraad het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dat Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting en discriminatie is in strijd met dat verdrag.



'Door hem van discriminerende en stereotyperende kenmerken te ontdoen kan het een figuur worden die recht doet aan het plezier dat velen beleven aan de sinterklaastraditie', zegt Kalverboer