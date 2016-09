29/09/16, 23:19

© anp. Het regeringsgebouw in Willemstad.

De regering van Curaçao heeft donderdagmiddag besloten de verkiezingen voor een nieuw parlement, die voor vrijdag stonden gepland, uit te stellen tot woensdag.





Curaçao wordt geteisterd door hevige regen van orkaan Matthew die ten noorden van het eiland voorbijtrekt. Daardoor kunnen de verkiezingen morgen geen doorgang vinden, besloot de regering na overleg met de Meteorologische Dienst.



Voordat de regering van Curaçao de beslissing bekendmaakte, is er gesproken met de leiders van alle partijen die aan de verkiezingen meedoen. Die gingen akkoord met het uitstel, maar wilden niet dat het later zou worden dan 5 oktober.



Curaçao bereidt zich nu voor op de verwachte zware regenval. Vrijdag zijn alle scholen dicht en verschillende bedrijven hebben aangekondigd hun deuren te sluiten. Bewoners hebben het advies gekregen te zorgen voor voldoende proviand en thuis te blijven als de stortbuien over het eiland trekken.