Van onze redactie economie − 29/09/16, 19:57

© epa.

123inkt.nl, online leverancier van inktpatronen, heeft een stichting opgericht voor klanten die zich gedupeerd voelen door printerfabrikant Hewlett Packard (HP). HP heeft in sommige van zijn printers software aangebracht waardoor de apparaten vanaf 13 september niet meer werken op inktpatronen van sommige andere merken.

Ook paste HP onaangekondigd via het internet software aan van printers, waardoor ook die medio september blokkeerden bij het gebruik van inktpatronen van andere merken. Die merken zijn vaak veel goedkoper dan de inktpatronen die HP zelf levert.



HP heeft zich geëxcuseerd voor zijn handelswijze. In een verklaring stelde Jon Flaxman, lid van de raad van bestuur, dat HP beter had moeten communiceren. HP denkt binnen twee weken met een update te komen die de blokkades van inktpatronen (cartridges) van andere merken weer ongedaan maakt. Hoe dat precies in zijn werk gaat, schreef Flaxman niet.



123inkt.nl wil niet wachten of HP zich aan zijn beloftes houdt. De stichting moet bewerkstelligen dat HP gedupeerde klanten een schadevergoeding geeft. Ook wil het internetbedrijf voorkomen dat HP weer zulke blokkades opwerpt.



HP zegt tot zijn actie te zijn overgegaan om de veiligheid van zijn printers te waarborgen. 123inkt.nl noemt dat 'ongefundeerd en onjuist'. "123inkt-huismerk cartridges (kunnen) veilig gebruikt worden en is er geen sprake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van HP." De online leverancier heeft nieuwe chips gemaakt om de blokkade van zijn inkt-patronen te doorbreken. Het bedrijf zegt 3000 mails van gedupeerde klanten te hebben ontvangen.