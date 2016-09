Door: Elisa Hermanides − 29/09/16, 18:50

© anp. Een stoptrein in de buurt van station Wijchen.

Stoptreinen worden verwaarloosd door de NS, vindt reizigersorganisatie Rover. Daarom wil ze dat alle stoptreinen op het hoofdspoor vanaf 2025 per regio aanbesteed worden. Nu vallen deze stoptreinen nog onder de concessie op het hoofdspoor, die tot 2024 gegund is aan de NS. Als het aan Rover ligt, is het staatsbedrijf straks één van de vervoerders die meedingt om een stoptrein te mogen rijden.

Aangezien de meeste reizigers een afstand van twintig tot dertig kilometer afleggen, is het belangrijk dat de stoptreinen beter worden. Dat kan via concurrentie Arriën Kruyt, voorzitter Rover

De NS mogen van de reizigersorganisatie wel het intercitynetwerk en in handen houden. "Het rijden met intercity's gaat redelijk goed", zei Arriën Kruyt, voorzitter van Rover gisteren bij de presentatie van de visie van Rover op het openbaar vervoer in de toekomst. "Aangezien de meeste reizigers een afstand van twintig tot dertig kilometer afleggen, is het belangrijk dat de stoptreinen beter worden. Dat kan via concurrentie. De voordelen zie je nu al op lijnen die regionaal aanbesteed worden. Die vervoeren nu meer reizigers."



Het opsplitsen van het intercitynetwerk lijkt Rover echter geen goed idee, omdat dit ten koste kan gaan van verbindingen over lange afstand en de flexibiliteit om te kunnen omleiden bij storingen of werkzaamheden. Kruyt: "De reiziger wordt daar niet beter van."



Regionale regieorganen

Het liefst ziet Rover dat er regionale regieorganen komen die de aanbesteding van de stoptreinen regelen. Daarin zouden provincies, gemeentes en vervoerders moeten samenwerken. Deze samenwerkingsverbanden krijgen dan ook als taak om het trein-, tram- en busvervoer in de regio op elkaar afstemmen en besluiten hoe en waar er geïnvesteerd moet worden. Verder moet het ervoor zorgen dat er één tariefsysteem en één reisinformatiesysteem is. "In Duitsland zijn dit soort regieorganen er al en dat werkt heel goed", aldus Kruyt.

Rover ziet ook graag een landelijk regieorgaan, als agentschap van het ministerie van infrastructuur en milieu. "Nu komt elk klein klusje terecht op het departement. De uitvoering kan veel beter komen te liggen bij een landelijke ov-autoriteit." Het hoeft geen grote bureaucratische instantie te worden, zegt Kruyt: "Juist niet. Ik denk aan hoe telecomtoezichthouder OPTA vroeger functioneerde. Dat was een kleine club, die serieus genomen werd." Een andere wens van Rover is een reizigerscommissaris in zowel de raad van commissarissen van ProRail als die van de NS. "Die kan dan door consumentenorganisaties worden voorgedragen."



Negatieve gevolgen voor de reizigers

De NS laten weten blij te zijn dat Rover de NS wat betreft de intercity's op het hoofdspoor wil houden. Het idee om de stoptreintrajecten aan te besteden valt in minder goede aarde. "Dat is een grote verandering met negatieve gevolgen voor de reizigers", zegt een woordvoerder. "Je krijgt meer vervoerders, meer overstappen, meer lijnen die geknipt worden en meer overleg, dus meer bureaucratie."



Verder zien de NS niet het nut van de regieorganen, die Rover graag ziet. "Wij vervullen die functies al, landelijk en regionaal." De NS zijn positief over het idee voor een reizigerscommissaris. Jaap Bierman, directeur van het Haagse ov-bedrijf HTM, is wel te spreken over een landelijk regieorgaan. Ook de regionale regieorganen vindt hij een goed idee, mits er dan andere structuren verdwijnen. "Je wil niet én een metropoolregio én een regieorgaan. We moeten de bestuurlijke drukte verkleinen." Het aanbesteden van stoptreinen ziet Bierman niet zo zitten. "Dat wordt onnodig complex en levert vooral juristen veel plezier en geld op."