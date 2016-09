29/09/16, 17:47 − bron: ANP

Een passagierstrein is vanochtend tegen het perron gereden op een station in de Amerikaanse stad Hoboken, vlakbij New York. Volgens Amerikaanse media is zeker een persoon om het leven gekomen. Hulpdiensten spreken van zo'n 75 gewonden, onder wie enkele in kritieke toestand.

Het is nog onduidelijk waardoor de trein tegen het perron van het historische station botste. In de trein zaten meer dan 250 passagiers. De meeste gewonden vielen in het voorste treinstel. Een aantal mensen kwam vast te zitten in het wrak van de trein.



Door de botsing stortte een deel van het dak van het station in en ontstond een grote ravage. ''Plotseling hoorde ik het nare geluid van metaal, als nagels op een schoolbord, gevolgd door een enorme klap, oorverdovend", zei getuige Matthew Thompson tegen de Amerikaanse nieuwszender ABC. "Dat werd gevolgd door een oorverdovende stilte en toen hoorde ik schreeuwen en gillen.''



