Door: Maaike van Houten − 29/09/16, 16:55

© anp.

politiek In de politiek leven er alleen bij de kleine christelijke partijen bezwaren tegen het verhogen van de leeftijd waarop ivf mogelijk is. "De leeftijd waarop ivf kan, bepaalt de arts, op basis van medische inzichten. Dat is niet de taak van de politicus", zegt CDA-woordvoerster Hanke Bruins Slot.

In de Kamer is wel om advies gevraagd over de leeftijdsgrens, die nu in Nederland bij 43 ligt. Dinsdag liet minister Schippers de Kamer weten dat ivf tot 50 jaar volgens artsen kan, zonder dat er onverantwoorde medische risico's worden genomen. Het is aan de artsen de nieuwe grens in een richtlijn op te nemen. Kamer en minister staan daar formeel buiten.



PvdA en GroenLinks zijn blij dat de vrouwen nu niet meer naar het buitenland hoeven. "En we worden ook gewoon ouder", zegt PvdA-ster Agnes Wolbert, die als politica graag buiten de discussie over de voor- en nadelen van ouder moederschap wil blijven.



De SGP doet wel mee aan deze discussie. De orthodox-gereformeerde partij is niet perse tegen ivf, maar vindt wel dat de maximumleeftijd dichtbij de natuurlijke grens voor zwangerschap moet blijven, zoals dat bij adoptie ook het geval is. Fractieleider Kees van der Staaij vraagt zich ook af of het in het belang van kinderen is om een oudere moeder te hebben. "Hoe is het om als puber een moeder te hebben die achter de rollator loopt?"



Schippers wil de ivf-behandeling van vrouwen van 43-plus niet vergoeden, zoals dat nu wel het geval is bij jongere vrouwen. Het CDA sluit zich daarbij aan. De PvdA denkt dat het wel 'de volgende logische stap' is ook de ivf van oudere vrouwen in het pakket op te nemen. GroenLinks twijfelt nog. Als de ivf alleen bij 43-minners wordt vergoed, stimuleert dat vrouwen misschien eerder een beslissing te nemen, overweegt GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman. Anderzijds is ze wel bang dat vrouwen met weinig geld de ruimere mogelijkheden om een kind te krijgen zometeen niet kunnen benutten, en bemiddelder vrouwen wel.