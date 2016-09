Robin de Wever − 29/09/16, 15:48

© epa. Protest tegen Jafta, vorige week in Washington.

Hun president is er faliekant tegen en toch gaat het gebeuren. Amerikaanse nabestaanden van de aanslagen op 11 september kunnen binnenkort Saoedi-Arabië aanklagen, omdat diens regering de aanslagplegers zou hebben gesteund. Wat is er precies bekend over de Saoedische betrokkenheid? Vier vragen.

Obama had tegen de wet die zulke vervolging mogelijk maakt een veto uitgesproken, maar werd woensdag teruggefloten door het Congres. Die stemde met een overweldigende meerderheid vóór (97 tegen 1 stemmen in de Senaat en 348 tegen 77 in het Huis van Afgevaardigden). Het is de eerste keer dat Obama een veto van zijn hand in de prullenbak ziet verdwijnen.



De wet, Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JAFTA) genoemd, is een amendement op een wet over staatssoevereiniteit. Op die soevereiniteit maakt het Congres nu een kleine maar belangrijke uitzondering. Buitenlandse overheden kunnen worden aangeklaagd als vaststaat dat ze een rol hebben gespeeld bij een terroristische aanslag in de VS. Daar moeten dan wel Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen.



Obama vreest dat buitenlandse groeperingen en overheden de wet tegen de VS gaan gebruiken. Daar leent hij zich inderdaad voor, maar het meest voor de hand liggende gebruik van de regeling is 'nine-eleven', de aanslagen in New York en Washington op 11 september 2001. Die werden uiteraard gepland en uitgevoerd door Al-Qaida. Maar, zo klonk het vrijwel direct na het instorten van het World Trade Centre, Bin Ladens handlangers handelden niet alleen. Ze zouden hulp hebben gekregen van de Saoedische regering.



Waar komen die aantijgingen vandaan?

Saoedi-Arabië heeft een zekere reputatie als het gaat om het steunen van extremistische groeperingen. In de jaren '80 en '90 steunde het de moedjahedien in Afghanistan, die streden tegen de Sovjettroepen. Een deel van die strijders sloot zich later aan bij Al-Qaida.



In de nasleep van 11 september begonnen sommigen in de Amerikaanse media en politiek zich hardop af te vragen of de Saoedi's ooit gestopt waren met zulke steun. Het was bekend dat sommige zakenlieden en andere prominente Saoedische burgers op persoonlijke titel zulke steun verleenden, maar of de regering dat ook deed, was niet aangetoond.



Onderzoekers die daarover duidelijkheid probeerden te scheppen, stuitten naar eigen zeggen op verzet. Enkele voormalige medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendiensten claimden - eentje stapte anoniem naar de BBC, een ander gaf een persconferentie - dat ze van hogerhand te verstaan hadden gekregen om de Saoedi's niet in hun onderzoek te betrekken. Critici wisten wel waarom: Washington wilde haar bondgenoot niet tegen de schenen schoppen.



Zijn die aantijgingen ooit weerlegd?

Nee. In tegendeel: regelmatig dook er in de jaren na de aanslagen nieuwe informatie en claims op die een band tussen Al-Qaida en Riyad leken te bewijzen. De Marokkaanse Fransman Zacarias Moussaoui bijvoorbeeld, die in de VS vast zat op verdenking van betrokkenheid bij de aanslagen, beweerde vorig jaar tijdens een rechtszaak dat hij met een Saoedische diplomaat plannen had gemaakt voor een aanslag op Air Force One, het Amerikaanse presidentiële vliegtuig.



Volgens Moussaoui kreeg Al-Qaida eind jaren negentig nog geldsteun van prominente Saoedi's, zoals prins Turki al-Faisal. Ook zouden leden van de Saoedische koninklijke familie hem geld hebben gegeven, bestemd voor Al-Qaida.



Experts hebben hebben serieuze twijfels over die claims. Voor zover bekend was de relatie tussen Osama Bin Laden en de sjeiks eind jaren '90 niet best. De sjeiks hadden hem zelfs zijn staatsburgerschap afgenomen, omdat hij opriep om hun bewind omver te werpen.

Dat de geruchtenstroom over de Saoedische rol bij 'nine-eleven' nooit helemaal opdroogde, kwam waarschijnlijk ook door de geheimzinnigheid van de Amerikaanse regering. Van diens officiële rapport over de aanslagen bleven 29 pagina's geheim, pagina's die over Saudi-Arabië gingen.



Afgelopen juli besloot het Witte Huis om een deel van die pagina's (opgeteld ongeveer drie pagina's tekst) alsnog te publiceren.



En wat zeggen die?

Dat Al-Qaida in de aanloop naar 11 september inderdaad steun kreeg vanuit Saoedi-Arabië. Een selectie uit de passages:

- "In de Verenigde Staten kregen enkele van de 11 september-kapers steun van individuen die banden kunnen hebben met de Saoedische overheid. (...) Tenminste twee van hen werden beschreven als medewerkers van de Saoedische inlichtingendienst."

- Een vermeende geldschieter van de kapers, Osama Bassnan, zou in 2002 'een significante hoeveelheid cash' hebben gekregen van 'een lid van de Saoedische koninklijke familie'. - Bassnans vrouw kreeg geld van de vrouw van de Saoedische ambassadeur.

- De 11 september-onderzoekscommissie beschikte naar eigen zeggen over een document dat 'onweerlegbaar bewijs' bevatte 'dat er binnen de Saoedische regering steun is voor deze terroristen'.

- Een onderzoek naar een Saoedische liefdadigheidsinstelling die 'significant contact' met 'islamitische extremisten' had, 'riep vragen op' over de toenmalige minister van binnenlandse zaken Prins Nayef.



Bewijst die informatie dat de Saudische regering de kapers steunde?

Nee. Het rapport stelt: "Er was geen bewijs dat de Saoedische regering als instituut - of vanuit individuele Saoedische functionarissen - de aanslagen van 11 september heeft gesteund." En inderdaad, op basis van bovengenoemde informatie is niet vast te stellen dat de regering een lijntje had met Bin Laden en zijn handlangers. Maar er lopen volgens Washington dus wel lijnen vanuit de Saudische elite, en in enkele gevallen vanuit individuele regeringsfunctionarissen.