Monique van Hoogstraten − 29/09/16, 14:25

© anp.

Kolonisten Tegen minister Asscher van Sociale Zaken wordt aangifte gedaan omdat hij in strijd met de wet doelbewust AOW heeft laten uitkeren aan Nederlandse kolonisten in Israel. Dat stelt advocaat Liesbeth Zegveld in de aangifte die bij de voorzitter van de Tweede Kamer is bezorgd.

Nederland en Israël hebben een overeenkomst voor de uitkering van de sociale verzekeringen aan Nederlanders die in het land Israël wonen, zoals Nederland dat ook met andere landen heeft. Kern daarvan is dat Israël controleert of de Nederlanders inderdaad recht hebben op die uitkering, omdat Nederland dat zelf in het buitenland niet kan doen. Wonen de uitkeringsgerechtigen samen, leven ze nog, en dergelijke.



Erkenning nederzettingen

Maar: Nederland erkent de Israelische nederzettingen in bezet gebied niet, en kan dus ook de controle door Israëlische instanties in de nederzettingen niet erkennen. Ergo: de kolonisten moeten gekort worden op hun AOW, als ware er geen verdrag met Israel.



NRC Handelsblad onthulde enige tijd geleden dat de opeenvolgende kabinetten ruim tien jaar alles op alles hebben gezet om die kortingen te voorkomen. Volgens NRC gebeurde dat onder invloed van de lobby, en om publiciteit te vermijden over de gevoelige kwestie.



AOW als instrument

Een van die lobbyisten was Henoch Wajsberg van de Nederlandse vereniging Irgoen Olei Holland, en daar maakt hij geen geheim van. Hij legt uit waarom het toekennen van de volledige AOW los moet staan van het standpunt over de nederzettingen. "De AOW is een individueel recht, dat iemand heeft opgebouwd door in Nederland te wonen en werken. In deze kwestie is het tot een instrument van de Nederlandse buitenlandse politiek gemaakt. En dat is niet terecht. Waar iemand ook woont, het recht op AOW is individueel."



Bovendien, stelt hij, kan Israël de Nederlandse uitkeringsgerechtigden prima controleren in de nederzettingen. "Of iemand in Tel Aviv woont, of in de nederzetting Efrat, dat maakt geen verschil."



Maar door het controlewerk van de Israëlische sociale vezekeringsbank te accepteren, erkent Nederland de souvereiniteit van Israël in bezet gebied. En daar zit de politieke crux.



Advocate Zegveld doet haar aangifte namens drie particulieren en twee pro-Palestijnse mensenrechtenorganisaties (Al Haq en Article 1 Collective). Ze heeft daarvoor een oude Wet ministeriële verantwoordelijkheid opgediept. Vijf of meer Kamerleden kunnen een bijzondere enquêtecommissie instellen die een ambtsmisdrijf onderzoekt. Daarna kan de Kamer beslissen of ze en opdracht wil geven om de minister te vervolgen.