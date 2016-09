Redactie − 29/09/16, 13:48

© afp. Een vluchtelingenkamp in Soedan.

Amnesty International zegt overtuigend bewijs te hebben dat de Soedanese overheid chemische wapens inzet in de strijd tegen rebellen in de streek Darfur. Vooral baby's en kinderen zouden hier slachtoffer van zijn. Amnesty heeft berekend dat tussen de 200 en 250 mensen overleden zijn als gevolg van de aanvallen met chemische wapens.

De mensenrechtenorganisatie zegt woensdag dat ze heeft gesproken met meer dan tweehonderd overlevenden. Ook hebben experts foto's van slachtoffers met ernstige verwondingen bestudeerd, en zijn satellietbeelden gebruikt. Alles wijst er volgens de mensenrechtenorganisatie op dat de Soedanese regering chemische wapens gebruikt.



Amnesty geeft het voorbeeld van een vrouw van rond de twintig, die verwond raakte door een granaatscherf toen een bom in haar dorp ontplofte. Een grote giftige wolk bleef hangen in de straten. Zes maanden na de ontploffing zijn zowel de vrouw als haar baby'tje ziek.



Gruwelijk

Uit het onderzoek komt naar voren dat er zo'n dertig aanvallen zijn geweest in de omgeving van Darfur sinds januari dit jaar. De meest recente aanval was op 9 september. Volgens Amnesty hebben regeringstroepen en milities sinds januari dit jaar bij hun aanvallen te land en vanuit de lucht zeker 170 dorpen verwoest.



"De schaal en de gruwelijkheid van deze aanvallen is niet in woorden te vatten,"zegt Tirana Hassan, de directeur de research-afdeling van Amnesty. Ze vindt de foto's en video's die haar onder ogen kwamen voor het onderzoek schokkend. "Een jong kind dat huilt van de pijn voor het doodgaat, kinderen vol letsel, die niet kunnen ademen, bloed spugen."



Chemische wapens zijn al tientallen jaren verboden, juist omdat ze afschuwelijk pijnlijke gevolgen hebben voor de mensen die hiermee in aanraking komen. Wie deze wapens gebruikt, begaat een oorlogsmisdaad.



Situatie Soedan

Het conflict tussen de regio Darfur en de Soedanese regering woedt al meer dan tien jaar. Het begon in 2003 toen inwoners in opstand kwamen - zij voelden zich door de moslimregering niet serieus genomen. Sindsdien vechten rebellen met de regering en door de regering bewapende plaatselijke Arabische stammen.



De strijd in Darfur heeft aan driehonderdduizend mensen het leven gekost.

Naar schatting 2 miljoen mensen zijn gevlucht. Zij leven in kampen in de regio. Hulporganisaties en journalisten en onderzoekers hebben nauwelijks toegang tot het gebied.