Redactie − 29/09/16, 10:11

© anp. Het onderkomen van Vindicat aan de Grote Markt in Groningen

Studenten De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de gemeente Groningen en de Hanzehogeschool willen af van ontgroeningen. Dat verklaren zij naar aanleiding van een geweldsincident bij studentenvereniging Vindicat Atque.

Deze onzinnige rituelen zijn niet onderdeel van een traditie Sibrand Poppema

Tijdens de ongroening dit jaar werd een 'feut' - zoals een eerstejaars student genoemd wordt - met hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens collegevoorzitter Sibrand Poppema van de RUG moeten er ieder jaar wel één of meerdere studenten naar het ziekenhuis als gevolg van ontgroeningen.



"Deze onzinnige rituelen zijn niet onderdeel van een traditie", zei hij tijdens een vergadering van de Universiteitsraad. "Laat ik daar heel erg duidelijk over zijn. "Dit zijn rituelen die we de afgelopen jaren steeds erger hebben zien worden. We lezen het niet in de krant, maar het gebeurt wel."



Poppema wil, samen met de gemeente en de Hanzehogeschool, van Groningen de eerste ontgroeningsvrije stad maken. "Wat mij betreft is het onacceptabel dat er straks nog ontgroeningen plaatsvinden." Er komt nu eerst een externe commissie die moet toezien op de veranderingen in de introductietijd van Vindicat. Maar het kan volgens Poppema natuurlijk niet zo zijn dat andere vereningen wel doorgaan met ontgroeningen.



Ultieme sanctie

Mocht het de verenigingen niet lukken om het ontgroeningritueel helemaal uit te bannen, dan verbreekt de universiteit 'als ultieme sanctie' alle relaties. "Hetzelfde geldt voor de stad en de Hanzehogeschool", aldus Poppema. "Dan doen we alsof ze niet meer bestaan. Alles wat nu mogelijk is in de stad, is dan niet meer mogelijk. Maar ik hoop van ganser harte dat dat niet nodig zal zijn."



Of dat ook betekent dat er voorlopig geen sancties plaatsvinden? "Dat ziet u verkeerd. Wij gaan Vindicat straks vertellen wat wij denken dat de sanctie voor hen nu moet zijn. Maar dat ga ik nu nog niet vertellen."



Het personeel in de Universiteitsraad is blij verrast met het ferme standpunt van Poppema, de studenten minder. Behalve de kleine fractie Sterk, die het 'een heel goed idee' vindt om helemaal te stoppen met ontgroenen, zijn ze niet blij met de mededeling van de collegevoorzitter.



Volgens Evan Clark van studentenfractie SOG moeten de incidenten 'in de juiste context geplaatst worden', namelijk een van 'binding in het studentenleven'. Daan van Dijk van studentenfractie Calimero wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de verenigingen en noemt de maatregelen die Poppema aankondigt 'te ingrijpend'.



Mooiste mokkels

Minister Jet Bussemaker (onderwijs) noemde de reactie van het bestuur van de universiteit gisteren nog 'volstrekt onvoldoende' en vroeg opheldering. Ook riep ze de universiteit op zich te beraden op stappen tegen studentenvereniging Vindicat.



Vorige week verscheen uit de koker van Vindicat al een lijst met 'de mooiste mokkels' die 'over een kanon' mochten worden 'getrokken' en begin deze maand werden foto's openbaar van studenten die tijdens de ontgroening door drie man met kracht tegen een tafelblad worden geduwd.