redactie − 29/09/16, 09:20 − bron: ANP

© ANP. Op topdagen trekken duizenden Pokémon-jagers naar Kijkduin.

De gemeente Den Haag heeft een kort geding aangespannen tegen het Amerikaanse bedrijf Niantic dat achter het spel Pokémon Go zit. Reden is de overlast die Pokémonjagers in Kijkduin veroorzaken.

© anp. Pokemon-jagers zijn in Kijkduin op zoek naar een zeldzame Pokemon, naast het bord waarop Kijkduin wordt aangemerkt als de 'Pokémon-hoofdstad van Nederland'.

De gemeente eist dat er tussen elf uur 's avonds en zeven uur 's ochtends geen virtuele Pokémonfiguren meer te vangen zijn op en rond het Deltaplein in Kijkduin. In het Natura 2000 gebied in de duinen mogen helemaal geen virtuele figuren meer opduiken. Het kort geding dient op 11 oktober.



De gemeente Den Haag stapt naar de rechter omdat alle pogingen om contact te leggen met de Amerikaanse Pokémon-maker Niantic zijn mislukt.



Dat werd sinds half augustus geprobeerd, onder meer via een advocaat, maar er is geen enkele respons gekomen op de oproepen. Dus rest de gemeente niets anders dan de gang naar de rechtbank te maken, aldus de woordvoerder van de Haagse wethouder Boudewijn Revis.



Pokémon-hoofdstad

Bewoners en ondernemers hebben geklaagd over de overlast die de massaal toestromende Pokémon-jagers in Kijkduin veroorzaken. De locatie is immens populair omdat er veel, en vaak ook zeldzame, Pokémon verschijnen. Zoveel dat de gemeente Den Haag zelf Kijkduin begin augustus uitriep tot 'Pokémon-hoofdstad van Nederland'. Dat was een initiatief van D66 in de gemeenteraad, waar de gemeente wel wat in zag omdat het goed zou kunnen zijn voor de lokale economie.



Maar het succes groeit de gemeente nu compleet boven het hoofd. De Pokémon-jagers stroomden toe, met honderden of zelfs duizenden mensen per dag. De gemeente moest extra toilletten, vuilnisbakken en hekwerk plaatsen en meer handhavers inzetten om de situatie in goede banen te leiden. De Pokémon-jagers zijn ook 's avonds en 's nachts actief in Kijkduin en de duinen, en trekken zich soms weinig aan van het beschermde natuurgebied.



De gemeente is niet gekant tegen het spel maar wil niet dat mensen rondlopen in het beschermde natuurgebied. "Mensen hebben natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid, maar we hopen ook te voorkomen dat mensen worden verleid door het natuurgebied te lopen'', aldus een woordvoeder van de gemeente Den Haag.