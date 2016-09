28/09/16, 22:35 − bron: ANP

De organisatie van olie-exporterende landen OPEC is er woensdag tijdens informeel overleg in Algerije in geslaagd een akkoord op hoofdlijnen te bereiken over productiebeperkende maatregelen. Dat bevestigde de Nigeriaanse olieminister, nadat eerder al geruchten over een akkoord de kop hadden opgestoken.

Dat laatste zorgde al voor een stevige stijging van de olieprijzen.

Volgens de minister hebben de OPEC-landen een productieplafond van 32,5 tot 33 miljoen vaten per dag afgesproken vanaf november. Dat zijn circa 750.000 vaten minder dan dat er in augustus per dag aan olie werd opgepompt. De OPEC-landen roepen een speciaal comité in het leven die de details van het akkoord gaat uitwerken en de toewijzingen bepalen. In november moet daarover meer bekend worden.



De OPEC-landen zijn goed voor circa 40 procent van de wereldwijde productie. Nu de aangesloten landen akkoord zijn, is het zaak ook landen die niet bij de OPEC zijn aangesloten zoals Rusland mee te krijgen. Daarover wordt nog gepraat. Rusland voerde onlangs zijn productie nog fors op. Het land is momenteel goed voor 11,1 miljoen vaten per dag.



Olieprijs

Nadat de berichten over een akkoord naar buiten waren gekomen, maakte de olieprijs een sprongetje. Voor een vat Amerikaanse olie moest bij de slotbel op Wall Street 46,72 dollar worden afgetikt en dat betekende een stijging met 4,5 procent. Brent klom 5,1 procent tot 48,29 dollar per vat.



Door een overeenkomst over de productie zouden de olieprijzen gestut kunnen worden. Veel olieproducenten zoals Saudi-Arabië maar ook Venezuela hebben veel last van de lage prijzen, omdat daardoor de inkomsten sterk onder druk staan.



Het is voor het eerst in acht jaar dat de OPEC-landen een akkoord bereikten over een productieplafond. Volgens kenners betekent de deal mogelijk ook een verbetering in de verhouding tussen gezworen vijanden Iran en Saudi-Arabië. Sinds 2014 botsen de grootmachten al over de olieproblematiek.