Door: Christoph Schmidt − 29/09/16, 08:04

© epa. Vicevoorzitter Frans Timmermans.

Zouden Brusselse lobbyisten de dag van vandaag bijschrijven als 'Zwarte Woensdag'? Het lijkt niet erg waarschijnlijk. Toch sprak eerste vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie van een 'belangrijke stap in de goede richting'.

Hij doelde op het commissievoorstel om meer licht te laten schijnen op de lobby-activiteiten bij de EU-instituties. In de nabije toekomst zou er een verplicht 'transparantieregister' moeten komen bij al die Brusselse instellingen: niet alleen de commissie en het parlement, maar ook de raad, ofwel de vertegenwoordigers van de lidstaten.



Dat laatste is nieuw. Zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement hanteert nu een register waarin lobbyisten zich moeten inschrijven. De commissie heeft zichzelf de strengste regels opgelegd: sinds voorzitter Juncker de scepter zwaait, moeten alle Eurocommissarissen melden welke afspraken ze maken met belangenbehartigers.



Geen onderscheid

Timmermans stelt voor de regels voor iedereen even streng te maken, bij welk instituut de lobbyist ook aanklopt. 'Want voor de EU-burgers is 'Brussel' 'Brussel'. Zij maken geen onderscheid tussen commissie, parlement en raad. Als het om transparantie gaat, moeten we samenwerken. We moeten samen nadenken over hoe we het vertrouwen van onze burgers terugkrijgen.'



In het voorstel gaan de strenge lobbyregels ook gelden voor afspraken met hoge functionarissen van het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Dat laatste betekent concreet dat ook de EU-ambassadeur van de lidstaat die een half jaar lang EU-voorzitter is afspraken met lobbyisten moet melden, alsmede de EU-ambassadeur van het eerstvolgende voorzittersland.



Niet geheel onbelangrijk: dit commissieplan moet nog worden goedgekeurd door uitgerekend de instituties die tot meer openheid worden gedwongen: raad en parlement.



Vrijgesteld

Timmermans verweerde zich tegen kritiek dat het voorstel aan de veilige kant is. De meeste functionarissen die namens hun lidstaat in Brussel werken, blijven immers vrijgesteld van de meldingsplicht. 'Als je dit timide noemt, doe je de commissie onrecht aan', aldus Timmermans. 'Vergelijk ons eens met andere landen en internationale organisaties. Je hoeft mij niet op m'n woord te geloven, kijk maar wat Transparency International over ons heeft geschreven.'



Op hetzelfde moment circuleerde een persbericht van anticorruptiewaakhond Transparency International waarin het voorstel van Timmermans 'timide' en 'cosmetisch' wordt genoemd.



Europarlementariërs reageerden wisselend. 'Gaat niet ver genoeg', was het oordeel van PvdA'er Paul Tang. Zijn SP-collega Dennis de Jong toonde zich echter 'niet ontevreden'. 'Met tienduizenden lobbyisten in Brussel is het van groot belang dat voor iedereen inzichtelijk is welk belang ze vertegenwoordigen en wat hun invloed precies is', aldus De Jong.