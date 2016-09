Door: Petra Vissers − 28/09/16, 19:36

© anp. Het onderkomen van Vindicat aan de Grote Markt in Groningen.

De incidenten bij Vindicat stapelen zich op. Na de bangalijst en een lid dat met hersenletsel in het ziekenhuis belandde, komen er nu ook zwijgcontracten boven water.

Als een student met hersenletsel naar het ziekenhuis wordt gebracht, is een simpele schorsing van de betrokken ouderejaars "ronduit schandalig en buitengewoon zwakjes", zegt collegevoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool in Groningen.



Het is opnieuw hommeles met de Groningse studentenvereniging Vindicat. Een aspirant-lid is tijdens de kennismakingstijd met hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht, meldde NRC Handelsblad gisteren. Vorige week verscheen uit de koker van Vindicat al een lijst met 'de mooiste mokkels' die 'over een kanon' mochten worden 'getrokken' en begin deze maand werden foto's openbaar van tieners die tijdens de ontgroening door drie man met kracht tegen een tafelblad worden geduwd.



Uitschrijven

"Het bestuur maakt er op dit moment een potje van", concludeert Pijlman. "Als er iemand is mishandeld en je weet wie daarbij betrokken waren, dan schrijf je die meteen uit als lid. Hetzelfde geldt wat mij betreft voor de leden die de lijst hebben gemaakt van jonge vrouwen en hun telefoonnummers."



Pijlman gaat het bestuur ter verantwoording roepen. De Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen betalen gezamenlijk de beurzen van de Vindicat-bestuurders. Jaarlijks kost dat zo'n 33.000 euro uit het zogeheten profileringsfonds. Het personeel van de Rijksuniversiteit Groningen overweegt al langer om die financiering stop te zetten, maar krijgt de studenten in de hoogste medezeggenschapsraad niet mee. Pijlman wil eerst met het bestuur praten voor hij over de beurzen een beslissing neemt. "Dat lijkt me wel zo fatsoenlijk."



Aangifte

Zowel de studentes op de lijst als de jongen die in het ziekenhuis belandde, hebben geen aangifte gedaan en willen dat volgens Vindicat niet gaan doen. "Dan vind ik dat je als senaat aangifte moet doen", zegt Pijlman. "Stel dat ditzelfde verhaal naar buiten kwam, maar dan met allochtone jongeren. Het land zou te klein zijn. Deze mensen denken dat ze zich alles kunnen veroorloven. En dit is niet de eerste keer dat er uitwassen plaatsvinden."



Eind jaren negentig overleed een aspirant-lid van Vindicat omdat hij een liter jenever moest drinken tijdens een hospiteeravond. In 2005 belandde een lid van Albertus Magnus, ook een Groningse vereniging, in coma omdat hij liters water moest drinken en in 2012 liep een lid van diezelfde vereniging brandwonden op toen hij zich in brand liet steken.



Ook advocate Bénédicte Fincq spreekt de bestuurders van Vindicat aan op hun verantwoordelijkheid. Als er strafbare feiten zijn gepleegd moet het bestuur aangifte doen, vindt ze. "Dan haal je de angel weg bij diegene die het is overkomen. Ik vind het nogal zwak dat het bestuur zegt dat de kous af is omdat deze jongen geen aangifte wil doen."



Zelf werd ze eind jaren zeventig lid van de studentenvereniging. Aspirant-leden zijn volgens haar "gegijzeld in de wens om lid te worden en niet het pispaaltje te worden van ouderejaars".



Zwijgcontract

De NOS heeft bovendien een contract in handen waarin aspirant-leden beloven hun mond te houden over alles wat er gebeurt tijdens de ontgroeningen. Wie toch uit de school klapt, zou een boete moeten betalen van 25.000 euro.



Rector Stijn Derksen van Vindicat wil 'in het belang van het onderzoek' niet vertellen wat er in augustus tijdens de kennismaking is gebeurd. De vereniging is volgens hem meteen een intern onderzoek gestart naar het incident, uitsluitsel volgt over twee weken. Een oordeel laat hij in eerste instantie over aan het 'interne rechtssysteem'. Of er daarna aangifte volgt? "Laat ik het zo zeggen: als de student aangifte wil doen, zullen wij hem daarin faciliteren."



Dat er een intern systeem is met regels waar leden zich aan moeten houden, is op zichzelf niet zo vreemd, zegt Ficq. "Maar die moeten nooit in de plaats komen van ons eigen rechtssysteem. Sommige gedragingen moet je niet afdoen in een interne rechtbank."



Het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen houdt zich voorlopig op de vlakte. Een woordvoerder laat weten dat het doen van aangifte 'een overweging is die de student en zijn ouders zelf moeten maken'. Volgens hem wil de familie het incident 'in overleg met de vereniging oplossen'.