Leerlingen van een middelbare beroepsopleiding mogen niet worden opgezadeld met meer kosten dan alleen het lesgeld. Daarvoor moet de school alles bieden wat de student nodig heeft om zijn examen te halen. Jasper van Dijk van de SP in de Tweede Kamer wil dat onderwijsminister Jet Bussemaker dat garandeert.

Van Dijk zegt dat de leerlingen gemiddeld met dik 400 euro aan extra kosten aan leermiddelen worden opgezadeld 'terwijl de opleiding daarin moet voorzien. Dat is onacceptabel."



Het Kamerlid weet te vertellen dat opleidingen zelfs veelvuldig worden gemeden om de hoge kosten. De opleidingen kunnen de leermiddelen zelf aanschaffen uit hun budgetten, aldus Van Dijk, eventueel ook door een wat soberder beleid te voeren. Van Dijk vindt dat er wel erg veel geld naar bijvoorbeeld bedrijfsvoering en onderkomens gaat.



Debat

De Tweede Kamer debatteert donderdag over het beroepsonderwijs. De PvdA en D66 willen dat verhogingen van uitgaven die leerlingen moeten doen voor boeken, werkkleding en gereedschap, voortaan eerst worden voorgelegd aan vertegenwoordigers van de studenten, de zogeheten deelnemersraden. Deze raden moeten er volgens de twee partijen over kunnen beslissen.



'De afgelopen jaren zagen we dat steeds meer mbo-colleges onduidelijk waren over welke kosten precies vrijwillig zijn. Veel mbo-studenten werden daardoor met onverwacht hoge kosten geconfronteerd', aldus PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis.



'De studenten zelf kunnen meebeslissen over wat redelijk is en wat niet. D66 wil dat leerlingen, studenten en ouders in het hele onderwijs kunnen meedenken, meepraten én meebeslissen over hun school en hun studie', zegt collega Paul van Meenen van D66.