IVF-bevruchting.

Vrouwen tot vijftig jaar komen straks in aanmerking voor een ivf-behandeling met een donoreicel of een eicel die voor hun 43e is geoogst. Op dit moment ligt de leeftijdsgrens bij 45 jaar. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) steunt het advies hierover van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), schrijft ze woensdag aan de Tweede Kamer.

Het standpunt van de NVOG 'vergroot de keuzemogelijkheden voor vrouwen en stellen om hun kinderwens toch in vervulling te zien gaan", aldus de minister. Hierdoor wordt de kans verkleind dat iemand voor een dergelijke behandeling naar het buitenland moet. Aan de vergoeding verandert niets. Vrouwen tot en met de leeftijd van 43 jaar krijgen de ivf-behandeling vergoed.



Vorig jaar werden in Nederland 4765 ivf-baby's geboren, een recordaantal.