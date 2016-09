Redactie − 28/09/16, 16:53

© anp.

Het 'Liegebeest' van dit jaar is voor het kalfsvlees van Vitel-oké. Het vleesmerk krijgt de jaarlijkse prijs van Wakker Dier omdat op het etiket staat dat het vlees 'uiterst diervriendelijk' is, terwijl kalfjes te vroeg van hun moeder worden gescheiden en hun leven slijten in een dichte stal zonder stro, stelt de actiegroep.

De Liegebeest is een jaarlijkse schandpaalprijs voor het meest misleidende product of reclame als het gaat om dierenwelzijn. Vitel-oké heeft laten weten dat ze de tekst niet verwijderen, en dat is tegen het zere been van de actiegroep. Slachterij Vitelco, leverancier van Vitel-oké, was niet bereikbaar voor commentaar.



Lidl ontsnapte op het nippertje aan de hoofdprijs. De nieuwe kip van de supermarktketen was ook genomineerd omdat die nog steeds een plofkipras bleek te zijn. Vorige week zegde Lidl echter toe dat ze zo snel mogelijk overstappen op een trager groeiend ras. Wakker Dier heeft Lidl daarom uit de verkiezing gehaald.



De 'Bierbommetjes' (kleine knakworstjes) van Unox werden nipt tweede. Volgens Wakker Dier meldt Unox al sinds 2011 op haar website dat dierenwelzijn en het Beter Leven keurmerk erg belangrijk zijn. Desondanks introduceerden ze de bierbommetjes dit jaar zonder Beter Leven keurmerk, maar wel met de aanprijzing '100 procent kwaliteitsvlees'.



Zuivelmerk Den Eelder staat op de derde plaats. Den Eelder noemt zichzelf 'het beste voor mens en dier', terwijl het volgens Wakker Dier onder andere pasgeboren kalfjes scheidt van hun moeder. Volgens Wakker Dier misleiden mooie plaatjes en leuzen de consument tot het aankopen van schone schijn, ten koste van producten die wel diervriendelijker zijn.