Door: Bart Zuidervaart − 28/09/16, 15:32

© anp. VVD-Tweede Kamerlid André Bosman.

Nieuws De Tweede Kamer voelt niets voor het plan van VVD-Tweede Kamerlid André Bosman om kansarme Antillianen uit Nederland te weren. Een meerderheid keerde zich vandaag tegen het omstreden voorstel. PvdA'er Roelof van Laar, coalitiegenoot van Bosman, noemde het een 'discriminerende wet'.

Discriminerend? Nee

Eerder sprak André Bosman al in een interview met Trouw over zijn nieuwe wet. Dit interview is hier te lezen.

De zogeheten 'Bosmanwet' moet regelen dat mensen uit Aruba, Sint Maarten en Curaçao die voor zes maanden of langer de oversteek willen maken, aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze moeten eigen inkomsten hebben en uitzicht op een baan of opleiding. Wie een crimineel verleden heeft, mag zich niet in Nederland vestigen.



VVD'er Bosman wil op deze manier de criminaliteit onder Antillianen terugdringen. "Kansarm op de eilanden is kansloos in Nederland", zegt hij. Zijn wetsvoorstel wordt hevig bekritiseerd. Door de Raad van State, door de Caribische eilanden en door de commissie-Meijers, een groep deskundigen op het gebied van vreemdelingenrecht en migratie. De Bosmanwet botst met internationale verdragen en Europese afspraken. De eilanden betichten Bosman van racisme. De commissie-Meijers deed begin deze maand een dringende oproep aan de Kamer 'het wetsvoorstel niet te aanvaarden'.

Bosman besefte vanmorgen dat hij aan een moeilijk debat begon. "De emotie rond dit onderwerp kan nogal overheersen", zei de VVD'er in deze krant. "Je kunt met een puur juridische bril naar mijn wet kijken en daar dan problemen mee hebben. Of je kijkt er met een koninkrijksbril naar en dan zie je vooral de voordelen."



Bezwaren

De Kamer ziet voornamelijk bezwaren. PvdA'er Van Laar was onvermurwbaar. "Deze wet is in strijd met artikel 1 van de Grondwet." D66 heeft 'principiële problemen' met het VVD-voorstel, zei Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. "Er ontstaan A-Nederlanders en B-Nederlanders op basis van afkomst." Ook SP en GroenLinks vrezen voor 'tweederangs burgers', omdat Bosman Antilliaanse Nederlanders anders wil behandelen dan Europese Nederlanders.



Het CDA sluit zich aan bij de tegenstanders, maar om een andere reden. De partij ziet liever dat er een zogeheten Rijkswet komt, met afspraken die voor alle landen uit het koninkrijk (Aruba, Sint Maarten, Curaçao, Nederland) gelden. Het huidige voorstel vindt CDA'er Madeleine van Toorenburg 'te grof geschut'.

Regeerakkoord

Opvallend is dat in het regeerakkoord van dit tweede kabinet-Rutte staat dat de vestiging van inwoners uit de Caribische eilanden moeten worden gereguleerd, onder meer door een 'toets op strafblad en inkomen'. Het kabinet is zelf niet met een voorstel gekomen, maar heeft het overgelaten aan Kamerlid Bosman.



PVV'er Sietse Fritsma zei vandaag: "Eigenlijk is het kraakhelder: de PvdA-fractie gaat niet mee in het voorstel, ondanks het feit dat de handtekening onder het regeerakkoord staat. De VVD-fractie laat het kennelijk gewoon gebeuren dat er na de strafbaarstelling van illegaliteit, onder druk van de PvdA-fractie, gewoon weer een punt uit het regeerakkoord verdwijnt. Jammer."