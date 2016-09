Door: Rianne Oosterom − 28/09/16, 13:53

© anp. Reizigers op Rotterdam Centraal.

Openbaar vervoer De Nederlandse Spoorwegen (NS) en ProRail willen treinreizigers die zich sardientjes in een ton voelen, beter verdelen over de trein. Het drukste traject van Nederland, Amsterdam-Eindhoven, krijgt daarom volgend jaar 'instapzones' op de perrons: die moeten voorkomen dat reizigers op een kluitje staan te wachten. Vier vragen aan NS-woordvoerder Erik Kroeze.

Je kunt de trein zo lang maken als het hele traject tussen Eindhoven-Amsterdam, maar als mensen niet slim instappen, helpt dat niets. Erik Kroeze

© NS. Dit bord markeert het begin van de instapzone.

Is dit geen symptoombestrijding? Moeten er niet gewoon meer of langere treinen rijden op drukke trajecten?

"Ik zou langere treinen eerder symptoombestrijding noemen. Nu is het in sommige coupés heel druk, terwijl achterin de trein nog zitplaatsen vrij zijn. Als de machinist omroept: 'Dames en heren, achterin is nog plek', blijven mensen gewoon op de trap zitten. Als we ze vragen waarom, zeggen ze: 'Ik ben er toch over vijftien minuten'. Maar ze klagen wel over volle treinen. Je kunt de trein zo lang maken als het hele traject tussen Eindhoven en Amsterdam, maar als mensen niet slim instappen, helpt dat niets."



Hoe zorgt de instapzone ervoor ze dit ook daadwerkelijk doen?

"Op ieder station worden twee blauwe bordjes - die de zone afbakenen - net anders geplaatst. Stel dat voorin de trein op station Culemborg veel mensen instappen, dan is het handig als reizigers op Houten Castellum - het volgende station - wat meer achterin de trein stappen en in Houten nóg iets verder achterin. Als de trein in Utrecht leegloopt, kunnen reizigers in Maarssen weer aan het begin van de trein gaan zitten. Zo worden de reizigers beter verdeeld over de trein."



Maar alleen wie vroeg van tevoren is, heeft straks de tijd om naar een instapzone te lopen.

"Het is niet zo dat instapzones aan de uiteindes van perrons komen - machinisten kunnen ook de trein anders neerzetten. Daar gaan we nu aan werken. Of het de machinisten gaat lukken? Ik denk het wel, het is gewoon onderdeel van hun vak. Als het ze goed afgaat, plaatsen we de blauwe borden eind dit jaar al op zeventien stations tussen Amsterdam en Eindhoven, en anders begin volgend jaar."



Er komen alleen instapzones op sprinterstations. Waarom niet op stations waar ook intercity's komen?

"Het probleem van de spreiding speelt met name bij sprinters, dus daar valt voor ons de grootste winst te behalen. Ook komen intercity's vaker op wisselende perrons aan, waardoor het moeilijk is de instapzone op een goede plek te zetten. Daarbij hebben grote stations, waar intercity's stoppen, een heel andere dynamiek. Als daar blauwe bordjes staan, vallen ze misschien wel helemaal niet op tussen alle mensen."