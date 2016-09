Redactie − 28/09/16, 11:31

© Fairphone. De Fairphone 2.

Een telefoon met eerlijke materialen die makkelijk zelf te repareren is: daarmee wint het Nederlandse bedrijf Fairphone een prestigieuze Europese internetprijs, de Lovie Award.

Dat er achter een telefoon gewapende conflicten, kinderarbeid en uitbuiting schuilgaan, daar hebben de eigenaren vaak geen idee van. Dat moet anders, dacht Bas van Abel (1977) een paar jaar geleden. Met zijn Fairphone maakt hij de productieketen volledig transparant, in de hoop dat machtige bedrijven gaan beseffen dat consumenten steeds kritischer worden.



Het bedrijf gebruikt alleen materiaal van fabrieken die proberen de werkomstandigheden te verbeteren. Daarnaast zijn de toestellen 'modulair', wat betekent dat de gebruiker gemakkelijk zelf onderdelen kan repareren of vervangen. Met zijn sociale onderneming staat Van Abel inmiddels drie jaar in de Duurzame 100.



Helemaal 'fair' bellen met een mobieltje is echter nog niet mogelijk, zei Bas van Abel vorig jaar in Trouw. Het tin en de wolfraam (een soort metaal) die in de telefoon zijn verwerkt, komen uit Congolese mijnen waar werknemers nog steeds onder slechte omstandigheden werken. Toch heeft Van Abel voor deze mijnen gekozen, omdat de mijnwerkers zo in ieder geval nog aan het werk kunnen blijven. "Als zij geen werk meer hebben, sluiten ze zich mogelijk aan bij milities. Daarom laten we de economie van Congo niet links liggen."



Fairphone, dat een Lovie Award krijgt in de categorie 'emerging entrepeneur', is niet het enige Nederlandse bedrijf dat in de prijzen valt. Zo wint onder meer het Utrechtse bedrijf Greenberry een Lovie voor een app voor de Cliniclowns, en krijgt MediaMonks een award voor de Interactive Punching Bag, een installatie waarmee je kunt 'vechten' tegen kanker.



De missie van de Lovie Awards is om het meest unieke, kleurrijke werk van de Europese internetgemeenschap te onderscheiden: van creatieve netwerken tot politieke organisaties en bloggers. De prijzen worden op 27 oktober uitgereikt in Londen.