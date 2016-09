Door: Jan Kleinnijenhuis − 28/09/16, 11:03

© reuters.

Economie Het contrast kan bijna niet groter. Waar de Duitse economie zich sinds de financiële crisis van 2008 wereldwijd als een van de best presterende laat zien, is 's lands grootste bank juist bezig de absolute verliezer te worden. Nadat Deutsche Bank maandag al ruim 6 procent van haar waarde verloor op de beurs, werd er gisteren tussen een kleine min en geen koersverlies gejojood.

In tegenstelling tot veel andere Europese banken heeft Deutsche geen brede klantenkring van particulieren waar weliswaar geen woekerwinsten, maar wel solide inkomsten uit voortkomen.

Het verhaal hoe Deutsche Bank precies in deze moeilijkheden is beland is lang, maar komt neer op een serie van verkeerde keuzes. Al voor het uitbreken van de financiële crisis in 2008 zette Deutsche vol in op het wereldwijde zakenbankieren, daarmee nadrukkelijk de strijd zoekend met gevestigde Amerikaanse namen als Goldman Sachs en JPMorgan. Dat vertaalde zich destijds in wangedrag - zoals de manier waarop is omgegegaan met Amerikaanse rommelhypotheken - waarvoor de bankreus nu met terugwerkende kracht de rekening gepresenteerd krijgt van de Amerikaanse justitie



Maar ook na 2008 bleef Deutsche geloven in de terugkeer van de enorme winsten die eens in het zakenbankieren normaal leken. Dat is maar zeer beperkt gebeurd. In tegenstelling tot veel andere Europese banken heeft Deutsche geen brede klantenkring van particulieren waar weliswaar geen woekerwinsten, maar wel solide inkomsten uit voortkomen.



Achterstand

Het nog jarenlang najagen van die superwinsten heeft Deutsche flink op achterstand gezet. Het gaat er inmiddels om welke bank het snelst zijn kapitaalbuffers kan vergroten in het tempo dat toezichthouders en de markt verlangen. Tel daarbij op dat de bank geconfronteerd wordt met claims uit het verleden - zoals de geëiste 14 miljard dollar boete van de Amerikaanse justitie voor de fraude met hypotheken - en het is duidelijk dat Deutsche flink veel moeite heeft om zelfstandig de buffers te blijven verhogen.

Het IMF noemde Deutsche deze zomer specifiek de gevaarlijkste bank ter wereld.

Deutsche probeert sinds 2014 voorzichtig - maar inmiddels steeds sterker - het roer om te gooien. Het concern wil nu wel afslanken, en heeft aangekondigd zo'n 10 procent van het personeel te ontslaan. Retaildochter Postbank staat in de etalage, maar brengt waarschijnlijk maar weinig op. De Duitse bankenmarkt kent sterke concurrentie en Postbank is daardoor niet erg winstgevend: dat drukt de prijs.



Tegelijkertijd ontbreekt het Deutsche Bank aan een nieuw verdienmodel: na de 6,8 miljard euro verlies dreigt er dit jaar opnieuw een miljard euro bij te moeten om de boeken sluitend te krijgen.



Failliet

In iedere andere bedrijfstak zou het antwoord op dat falen simpel zijn. Het bedrijf gaat failliet en de schuldeisers verdelen de boedel. Maar een bank is geen bedrijf, zo bleek in 2008. Alle maatregelen en ferme taal sinds die jaren ten spijt zijn banken als Deutsche Bank waarschijnlijk nog altijd too big to fail. Het IMF noemde Deutsche deze zomer specifiek de gevaarlijkste bank ter wereld. Het is een van de meest verknoopte instituten ter wereld, en niemand waagt zich aan voorspellingen wie er wordt meegetrokken als Deutsche om zou vallen.



Geen steun overheid

Aandeelhouders van de bank hebben in toenemende mate de ellende van de bank in de koers vertaald. Het afgelopen jaar is Deutsche Bank daardoor zo'n tweederde minder waard geworden. Beleggers hoeven ook niet te rekenen op steun van de Duitse overheid, zo maakte bondskanselier Merkel duidelijk. Sowieso is er weinig liefde tussen de regering en de bank, die de afgelopen jaren regelmatig botsten over de aanpak van de Europese schuldencrisis en de nieuwe regels voor banken. Regels die ooit bedacht werden om Noord-Europa te beschermen tegen faillissementen van Zuid-Europese banken, maar inmiddels ook op Deutsche Bank zelf van toepassing blijken.



De kans dat Merkel Deutsche Bank echt failliet zou laten gaan is echter klein. Ook Berlijn zit niet te wachten op een Europese versie van Lehman Brothers. Maar met verkiezingen op komst, en een slepende ruzie met Italië over mogelijke staatssteun aan zwakke banken in dat land, is een bankenredding het laatste waar Merkel op zit te wachten.