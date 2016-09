redactie − 28/09/16, 11:08 − bron: ANP

© anp.

Groen Nederlandse windmolens hebben vorig jaar ruim 30 procent meer elektriciteit opgewekt dan in 2014, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag. In totaal produceerden de molens op zee en op land 7,6 miljard kilowattuur aan elektriciteit.

Afgelopen jaar werd in totaal 6 procent van alle in Nederland gebruikte stroom met molens opgewekt. Dat is genoeg om 2,5 miljoen huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien: zeg maar alle huizen in Gelderland en Zuid-Holland.



Driekwart van de verbruikte elektriciteit wordt in Nederland nog altijd opgewekt met het stoken van aardgas en kolen. De rest komt van biomassa en zonne-energie of uit het buitenland. Op zee in Nederland staan nu 139 windmolens, op het land draaien meer dan 2.000 wieken rond.



De productie van electriciteit door windmolens stijgt sneller dan het aantal windmolens. Er is wel een derde windmolenpark op zee gaan draaien, waardoor het vermogen op zee naar 0,4 gigawatt groeide, maar de groei is eerder verklaarbaar doordat de windmolens die gebouwd zijn, efficiënter zijn.



Hoge molens vangen veel wind

Een derde van de windmolens op het land is inmiddels hoger dan 71 meter. En net als hoge bomen vangen hoge windmolens meer wind. Hun wieken wekken nu 63 procent van de totaal uit wind opgewekte stroom op. Er zijn de laatste jaren zelfs windmolens van bijna honderd meter hoog gebouwd: dat is slechts zo'n tien meter korter dan de Dom van Utrecht.



Hoewel dit een stap in de goede richting is als het gaat om duurzame energie, is de doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2020 voor 14 procent energie te gebruiken uit duurzame bronnen, nog lang niet in zicht. In 2050 moet de energievoorziening in Nederland volledig duurzaam zijn, aldus de overheid.