© anp. Resten van toestel MH17.

De Buk-raket die het toestel van vlucht MH17 op 17 juli 2014 neerhaalde, kwam uit Rusland. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het internationale strafrechtelijk onderzoek naar de vliegramp in Oekraïne, zegt officier van justitie Fred Westerbeke.

Het Joint Investigation Team (JIT) presenteerde vandaag de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van het vliegtuig. Volgens Westerbeke kwam de raketinstallatie van Russisch grondgebied en is die na het afvuren van de raket vanuit Oekraïens door pro-Russische rebellen gecontroleerd grondgebied weer teruggebracht naar Rusland.



Over de betrokkenheid van Rusland wil het JIT nog geen uitspraken doen. "We gaan op dit moment niet verder dan vast te stellen dat de raket vanuit Rusland is gekomen", zei Westerbeke. Het onderzoeksteam heeft ongeveer honderd personen geïdentificeerd die op een of andere manier betrokken waren bij het vervoer of het afschieten van de Buk-raket, maar er is nog niemand officieel als verdachte aangemerkt. Eerst moet onderzocht worden wat de betrokkenen precies wisten en wie opdracht gaf voor het vervoer en het afschieten van de raket. Het onderzoeksteam kan niet zeggen hoe lang dit onderzoek nog zal duren.



De nabestaanden van de rampvlucht, waarbij alle inzittenden om het leven kwamen, zijn woensdagochtend in Nieuwegein geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Onder de 298 slachtoffers waren 196 Nederlanders.



"De volgende stap is nu te kijken hoe we er verder voor kunnen zorgen dat de daders voor de rechter worden gebracht", zegt Evert van Zijtveld, voorzitter van de stichting Vliegramp MH17. "Het mag niet zo zijn dat degenen die dit hebben gedaan en betrokken zijn geweest nog lang vrij buiten lopen. We moeten zo snel mogelijk deze mensen voor het gerecht brengen."



