Redactie − 28/09/16, 15:41

© anp. Resten van toestel MH17.

De Buk-raket die het toestel van vlucht MH17 op 17 juli 2014 neerhaalde, kwam uit Rusland. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het internationale strafrechtelijk onderzoek naar de vliegramp in Oekraïne, zegt officier van justitie Fred Westerbeke.

De volgende stap is nu te kijken hoe we er verder voor kunnen zorgen dat de daders voor de rechter worden gebracht Evert van Zijtveld, voorzitter stichting Vliegramp MH17

JIT: MH17 neergeschoten door BUK-raket vanaf landbouwveld bij Pervomaiskyi https://t.co/MdaPhWzc2V — JIT MH17 (@JITMH17) Wed Sep 28 00:00:00 MEST 2016

Het Joint Investigation Team (JIT) presenteerde vandaag de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van het vliegtuig. Volgens Westerbeke kwam de raketinstallatie van Russisch grondgebied. De afvuurlocatie was een landbouwveld ten zuiden van het stadje Snezjnoje. Na het afvuren is de raket vanuit Oekraïens, door pro-Russische rebellen gecontroleerd grondgebied, weer teruggebracht naar Rusland.



Honderd personen in beeld

Over de betrokkenheid van Rusland wil het JIT nog geen uitspraken doen. "We gaan op dit moment niet verder dan vast te stellen dat de raket uit Rusland is gekomen", zei Westerbeke. Het onderzoeksteam heeft ongeveer honderd personen geïdentificeerd die op een of andere manier betrokken waren bij het vervoer of het afschieten van de Buk-raket, maar er is nog niemand officieel als verdachte aangemerkt.



Eerst moet onderzocht worden wat de betrokkenen precies wisten en wie opdracht gaf voor het vervoer en het afschieten van de raket. Het onderzoeksteam kan niet zeggen hoe lang dit onderzoek nog zal duren. Een woordvoerder van de Russische president Poetin zei dat er een 'transparant en volledig' onderzoek moet komen naar het neerschieten van het vliegtuig.



De nabestaanden van de rampvlucht, waarbij alle inzittenden om het leven kwamen, zijn vanochtend in Nieuwegein geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Onder de 298 slachtoffers waren 196 Nederlanders.



Daders voor de rechter

De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk een debat over de eerste onderzoeksresultaten. Er is brede steun voor het verzoek van VVD-Kamerlid Han ten Broeke en coalitiepartner PvdA om te praten over de gevolgen, nu vast is komen te staan dat een Buk-raket uit Rusland toestel MH17 heeft neergehaald.



"Vandaag is een heel belangrijke stap gezet", aldus Ten Broeke. "Het net sluit zich rond de daders, maar wel tergend langzaam. We weten nu wat er is gebeurd en hoe het is gebeurd, maar nog niet door wie. Dat wordt opnieuw een zaak van de lange adem. Maar op basis van het indrukwekkende werk dat men al heeft gedaan, verdient het JIT hierbij ons vertrouwen. En de uiteindelijke berechting van de daders is het geduld waard.''

© ANP. Leden van het JIT tijdens de presentatie van de eerste onderzoeksresultaten.