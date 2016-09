Door: Bart Zuidervaart − 28/09/16, 08:51

© Anp. André Bosman, hier in de Tweede Kamer.

In de agenda van het VVD-Tweede Kamerlid staat op de bladzijde van vandaag met grote letters 'Bosmanwet'. Eindelijk kan André Bosman zijn wetsvoorstel, waar hij sinds 2010 aan werkt, in de Kamer verdedigen. Het is een omstreden plan.

Ik heb geen beveiligers nodig, hoor. De ministers daar praten nog steeds met me

De VVD'er wil dat alleen nog 'kansrijke' Antillianen zich in Nederland mogen vestigen. Voor mensen uit Aruba, Sint-Maarten of Curaçao die voor zes maanden of langer de oversteek willen maken, gelden voortaan strenge regels, als Bosman zijn zin krijgt. Ze moeten eigen inkomsten hebben en zicht op een baan of opleiding in Nederland. En geen crimineel verleden.



De relatie tussen Bosman en de drie overzeese landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden is de afgelopen jaren, zacht gezegd, bekoeld. "Er is animositeit", erkent de VVD'er. "Maar ik heb geen beveiligers nodig, hoor. De ministers daar praten nog steeds met me. Ze geven me een hand, we gaan op de foto. Dan probeer ik ze duidelijk te maken dat ik dit niet doe uit boosheid, maar om iets te verbeteren."



Wat is de noodzaak van uw wetsvoorstel?

"Onder Antillianen in Nederland zijn grote problemen. Schooluitval, werkloosheid, meer uitkeringen dan onder andere bevolkingsgroepen. Criminaliteit onder Antillianen is gewelddadig en langdurig. Gert Oostindie, hoogleraar Caribische geschiedenis aan de Universiteit Leiden, zei ooit: 'Kansarm op de eilanden is kansloos in Nederland'. Lijkt me een heldere samenvatting."



Volgens de eilanden is uw wet racistisch. Hebben ze een punt?

"Nee."

Want?

"Aruba, Sint-Maarten en Curaçao hebben exact dezelfde wetgeving! Als ze mij van racisme betichten, beschuldigen ze ook zichzelf. Die landen stellen allerlei eisen aan mensen die zich daar willen vestigen. Vind ik prima. Maar dan mag ik dat ook doen. Die wetgeving is gebaseerd op het Statuut voor het Koninkrijk. Daarin staat gewoon dat alle landen eisen mogen stellen aan toelating en uitzetting."



De Raad van State heeft kritiek geuit.

"Beperkt. De Raad van State onderkent het probleem van Antillianen die zich zonder toekomstperspectief hier willen vestigen. De vraag is wel of mijn strenge wet dé oplossing is. We zijn al 25 jaar bezig met het oplossen van dit vraagstuk. Er zijn heel veel scholings- en integratieprogramma's geweest. Is ruim een miljard euro aan uitgegeven. Nu is het tijd voor de volgende stap."



De commissie-Meijers, met deskundigen op het gebied van vreemdelingenrecht en migratie, wijst uw wet resoluut af. Ze botst met internationale verdragen en Europese afspraken. U maakt onderscheid naar ras. Die kritiek kunt u toch niet negeren?



"Die commissie kijkt specifiek naar Nederland, maar ik hoor de deskundigen niet over Aruba, Sint-Maarten en Curaçao. Daar zou de commissie-Meijers toch dezelfde fundamentele kritiek op moeten hebben?"

De emotie rond dit onderwerp kan nogal overheersen. Alsof ik iedereen aan de grens wil tegenhouden of alle Antillianen wil uitzetten

Het gaat nu over uw wet.

"Het jammere is dat de critici door een rietje naar Nederland kijken en vergeten dat het Statuut ons het recht geeft eisen aan migratie te stellen."



Ook als dat betekent dat iemand met een Nederlands paspoort zich niet meer in Nederland mag vestigen?

"Ja. Sterker: die andere drie landen zijn nog veel strenger. Daar kan je al aan de grens worden tegengehouden. In mijn voorstel is toerisme of familiebezoek geen probleem. Tot zes maanden. Als je je langer wilt vestigen, stel ik een paar vragen over financiën en werk. Dat is niet heel bijzonder."



In maart 2014 sprak de Tweede Kamer voor het eerst over de Bosmanwet. De meerderheid zag er niets in. Een 'prullenbakinitiatiefwetsvoorstel', sprak D66'er Gerard Schouw. En Roelof van Laar van coalitiepartij PvdA: "Onderscheid maken op grond van afkomst is wat ons betreft uit den boze." Sindsdien heeft Bosman enkele 'technische aanpassingen' gedaan, maar de kern van zijn wetsvoorstel staat nog rechtovereind. De commissie-Meijers deed begin deze maand een nieuwe, dringende oproep aan de Kamer 'het wetsvoorstel niet te aanvaarden'.



Erkent u dat u woensdag aan een kansloze missie begint?

"Nee. Je kunt met een puur juridische bril naar mijn wet kijken en daar dan problemen mee hebben. Of je kijkt er met een koninkrijksbril naar en dan zie je vooral de voordelen. De emotie rond dit onderwerp kan nogal overheersen. Dan lijkt het net alsof ik iedereen aan de grens wil tegenhouden of alle Antillianen wil uitzetten. Beide is onjuist. Wat ik wil voorkomen, is dat kansarme jongeren zich in het Nederlandse wereldje storten, waar ze alleen maar verder zullen afglijden."