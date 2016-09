28/09/16, 09:40 − bron: ANP

Buitenland De Franse presidentskandidaat Nicolas Sarkozy heeft dinsdag beloofd dat hij Groot-Brittannië wil helpen de brexit terug te draaien, mits hij herkozen wordt. Hij wil in dat geval samen met Duitsland onderhandelen over een nieuw verdrag voor de Europese Unie.

Het nieuwe verdrag zou zich vooral moeten richten op de hervorming van het Schengen-akkoord, de zone waarin Europeanen vrij mogen reizen, en stopzetting van de toetredingsonderhandelingen met Turkije.



"Ik zou tegen de Britten zeggen dat ze voor uittreding hebben gestemd, maar dat er een nieuw verdrag op tafel ligt en dat ze daarmee een kans hebben om opnieuw te stemmen," zei de voormalige Franse president in Parijs.



"Maar deze keer stem je niet voor het oude, maar het nieuwe Europa. Wil je blijven? Des te beter. Want ik wil niet dat we Europa"s op een na grootste economie verliezen, terwijl we aan het onderhandelen zijn met Turkije over een lidmaatschap van de EU. En is het een nee, dan blijft het een nee. Je bent lid of je bent het niet", aldus Sarkozy.