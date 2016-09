28/09/16, 08:26 − bron: ANP

© anp. De laatste keer dat Rutte Peres ontmoette, was op een economische conferentie in Tel Aviv in 2013. Toen was Peres nog president.

Buitenland Een groot staatsman en een politicus die de hoop op vrede in het Midden-Oosten nieuw leven inblies. Zo typeren politiek leiders Shimon Peres, de Israëlische oud-premier en oud-president die vannacht op 93-jarige leeftijd overleed. "Peres was geliefd bij alle mensen", zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

President Barack Obama van de Verenigde Staten heeft de voormalige Israëlische president Shimon Peres geprezen als een 'strijder voor Israël en het Midden-Oosten'. Na het overlijden van Peres zei Obama dat Amerika in de schuld staat bij Peres. "Niemand heeft zich meer ingezet voor vrede tussen onze landen dan Peres. Een licht is gedoofd, maar de hoop die hij ons heeft gegeven zal voor altijd branden.", zei Obama.

Wijsheid

Minister-president Mark Rutte noemt Peres 'een man wiens lange en veelbewogen leven parallel loopt met de al even bewogen geschiedenis van de staat Israël'.



"Ik heb Peres een paar keer mogen ontmoeten. Op mij maakte hij een diepe indruk door zijn diepgewortelde idealen en strijdbaarheid die hij combineerde met wijsheid en een grote toewijding aan zijn land en het vredesproces in het Midden-Oosten. Onvergetelijk is dat hoopvolle moment in 1994, waarop hij samen met Yitzhak Rabin en de Palestijnse leider Yasser Arafat de Nobelprijs voor de Vrede won. Israël verliest een groot staatsman aan wie wereldwijd met groot respect wordt teruggedacht'', liet Rutte weten vanuit Zuid-Korea, waar hij met een handelsmissie is.



Ook oud-premier Wim Kok noemt Peres een wijs man en een baken van hoop en optimisme. "Wij eren hem vooral door in zijn geest voort te bouwen aan een verdraagzame samenleving in het Midden-Oosten en elders in de wereld", aldus Kok.



"Ik denk met weemoed en vooral ook dankbaarheid terug aan de inspirerende bijdragen die Shimon Peres tot aan het eind van zijn leven aan het streven naar duurzame vrede is blijven leveren. Shimon was een wijs man, een baken van hoop en optimisme, die de dialoog verkoos boven conflict, die zelfs in donkere tijden bleef ijveren voor een toekomst die mensen niet scheidde, maar met elkaar verbond. Israël en de wereld verliezen een groot staatsman", aldus Kok.