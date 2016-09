redactie − 28/09/16, 06:40

© reuters. De reconstructie van een deel van de Boeing van Malaysia Airlines, zoals die vorig jaar oktober door de Onderzoeksraad voor Veiligheid OVV werd getoond.

mh17 Het Openbaar Ministerie maakt vandaag de eerste resultaten bekend van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerschieten van het toestel van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne. Het gaat om de resultaten van het onderzoek naar het wapen waarmee het vliegtuig op 17 juli 2014 werd neergeschoten en de precieze locatie waarvandaan dat is gedaan.

© epa. Het Russische ministerie van defensie presenteerde afgelopen maandag de plotseling teruggevonden radarbeelden.

Het onderzoek naar de daders is nog volop bezig. Het Nederlandse Openbaar Ministerie leidt het internationale onderzoeksteam JIT (Joint Investigation Team) dat het strafrechtelijk onderzoek uitvoert. Naar verwachting zal dan ook duidelijk worden vanaf welke locatie de Buk-raket die de Boeing 777 trof precies werd afgevuurd, en of die locatie destijds in handen was van pro-Russische rebellen.



De nabestaanden van de slachtoffers krijgen de resultaten van het onderzoek vanochtend in Nieuwegein als eersten te horen van het JIT, waarin Nederland, Maleisië, Australië, België en Oekraïne samenwerken. Om 13.00 uur volgt er een persconferentie, die via de NOS live op tv te volgen zal zijn.



Door de vliegramp kwamen alle inzittenden van de rampvlucht om het leven. Onder de 298 slachtoffers waren 196 Nederlanders. De vlucht van Malaysia Airlines vertrok op 17 juli 2014 vanaf Schiphol en werd neergehaald boven het oosten van Oekraïne, waar toen een felle oorlog woedde tussen door Rusland gesteunde separatisten en het Oekraïense leger.



Radarbeelden

Afgelopen maandag ontkende Moskou opnieuw iedere betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17. Rusland, dat steeds heeft gezegd dat er geen primaire radarbeelden van 17 juli 2014 meer waren, kwam daar vorig week plotseling toch nog mee op de proppen. Moskou liet weten de radarbeelden te zullen overdragen aan de onderzoekscommissie.



De radargegevens zouden afkomstig zijn uit de regio Rostov, ongeveer 180 kilometer van de plaats waar het vliegtuig is neergeschoten. Tijdens een presentatie van deze gegevens afgelopen maandag stelde het Russische ministerie van defensie dat er geen raket op te zien is, die is afgevuurd uit gebied waar pro-Russische rebellen de baas waren.



Op de maandag getoonde radarbeelden was niet alleen geen Buk-raket te zien, ook een Oekraïens gevechtsvliegtuig ontbrak er op. Vier dagen na de ramp in 2014 beweerde hetzelfde Russische ministerie van defensie dat er een Oekraïense SU-25 straaljager achter de MH17 had gevlogen, waarmee het suggereerde dat Oekraïne het vliegtuig had neergeschoten. De nieuwe radargegevens halen dit eigen Russische scenario nu ook onderuit.

© reuters. Een pro-Rusische separatist op de plaats waar een groot deel van het toestel neerstortte, bij het dorpje Grabovo.

Luchtafweergeschut

Volgens de Russen was er wel Oekraïens luchtafweergeschut actief in de buurt van de plek van de crash. Dat de Oekraïense autoriteiten geen ruwe radargegevens hebben aangeleverd voor het onderzoek naar de ramp, wijst er volgens de Russische autoriteiten op dat het toestel mogelijk is geraakt door een Buk-raket afkomstig uit een gebied dat destijds onder controle stond van het Oekraïense leger.



De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde vorig jaar oktober in een rapport al dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines was neergeschoten met een Buk-raket van Russische makelij. Volgens OVV-voorzitter Tjibbe Joustra gebeurde dat bovendien vanuit gebied waar pro-Russische rebellen de dienst uitmaakten. De Russische autoriteiten beweerden dat het type Buk-raket dat was afgevuurd alleen nog bij het Oekraïense leger in gebruik was en niet meer bij het Russische leger.