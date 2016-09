Door: Jan Kruidhof − 28/09/16, 06:41

criminaliteit Ook op mobiele telefoons vormt malafide software een steeds groter probleem, waarschuwt Europol. Hoe kun je je mobieltje het beste beschermen?

De grootste bedreiging voor wie een mobieltje gebruikt? Wifi, zegt Stijn Jaspers van veiliginternetten.nl direct. "Wie in de trein of de kroeg surft via een onveilig, openbaar wifi-netwerk loopt het risico dat hij op een nepnetwerk inlogt. Wat sprekend lijkt op 'Wifi in de Trein' kan in werkelijkheid het netwerk zijn van een cybercrimineel die met je meekijkt."



Een oplossing heeft Jaspers ook. "Gebruik je gewone 3G-verbinding of gebruik een VPN-verbinding. Dat is een soort veilige tunnel tussen jouw toestel en de website die je wil bezoeken, waar niemand kan meekijken. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het is echt niet supermoeilijk om op te zetten. Maar je moet er wel een uurtje voor gaan zitten en het kost geld, dus dan haken veel mensen al af."



Bel vooral niet het klantenservicenummer wat in mails staat, want dan krijg je ook weer een crimineel aan de telefoon die je zal verzekeren dat het mailtje tiptop in orde is. Stijn Jaspers over phishingmails

Nooit op slot

Jaspers heeft ook nog wel een goedkope, eenvoudige beveiligingstip: stel een beveiligingscode in. Serieus, moeten mensen daar nog aan herinnerd worden? "Ik heb er geen cijfers van, maar ik denk dat er veel mensen zijn die nog geen beveiligingscode hebben ingesteld op hun mobiel. Of ze hebben hun telefoon zo ingesteld dat die nooit op slot gaat. Dan is die dus altijd toegankelijk."



Nog een tip die weinig kost: gebruik je gezond verstand bij het lezen van e-mails. Is de naam van de afzender een bekend bedrijf, maar gebruiken ze een vaag mailadres? Dan zou je weleens te maken kunnen hebben met phishing, waarbij cybercriminelen uit zijn op je financiële gegevens. "En bel vooral niet het klantenservicenummer wat in die mails staat, want dan krijg je ook weer een crimineel aan de telefoon die je zal verzekeren dat het mailtje tiptop in orde is. Ik geef toe, het lijken misschien obligate huis-tuin-en-keukentips, maar ze helpen wel."



Apps

Dan zijn er ook nog verschillende beveiligingsapps. Bedrijven als AVG en McAfee, die bekend werden met hun virusscanners voor computers, bieden nu ook apps aan die je mobieltje moeten beschermen. Hebben die zin? "Nauwelijks", zegt journalist Arnoud Wokke van technologiesite Tweakers. "Ze kunnen niet zoveel als op bijvoorbeeld een Windows-machine. Mobieltjes zijn veel afgeslotener ingericht. Zo kan malafide software zich niet snel verspreiden, maar het beperkt ook virusscanners."



Een applicatie die wel zinvol is, is de KopieID-app, vertelt Jaspers. "Als een camping om een kopie van je paspoort vraagt, hebben ze je BSN-nummer niet nodig. Met deze app kun je met je smartphone je identiteitsbewijs scannen en bepaalde gegevens afdekken. Zo kun je identiteitsfraude voorkomen."



Sommige dingen zijn op een mobiele telefoon overigens veiliger dan op een gewone computer. Internetbankieren bijvoorbeeld. Dat is in een app veel veiliger dan in een browser, verzekeren zowel Jaspers als Wokke.



