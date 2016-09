Redactie − 27/09/16, 15:12

© epa. Op Cites spreken 183 aangesloten landen over handelsreguleringen voor beschermde dier- en plantensoorten.

Nieuws Een eerste poging van Afrikaanse landen om in de toekomst weer ivoor te verkopen is gisteren in de kiem gesmoord. Op de Conventie voor internationale handel in bedreigde planten- en dierensoorten (Cites) in Zuid-Afrika werd gisteravond een plan voor een proces richting ivoorverkoop met ruime meerderheid weggestemd. Het is de eerste van drie omstreden voorstellen inzake de ivoormarkt waarover deze dagen wordt besloten.

© ap. Afrikaanse olifanten in Kenia. De dieren worden doodgeschoten om hun slagtanden, die op de zwarte markt veel geld opleveren.

De stemming gisteren draaide om het zogenoemde Decision Makings Mechanism (DMM). Dit is een mechanisme dat zou worden ingesteld om handel in legaal ivoor te reguleren. De oorsprong van het DMM lag in Den Haag, waar in 2007 de Cites-conferentie werd gehouden. Daar werd afgesproken dat vanaf 2007 alle verkoop van ivoor voor tien jaar verboden was, op een enkele zending naar China en Japan in 2008 na. Volgend jaar zou dan opnieuw gekeken worden naar een mogelijke ivoorverkoop, als in de tussentijd het DMM met nieuwe regels was gekomen.



Maar het mechanisme kwam er niet, en dus werd de situatie gisteren op de spits gedreven. Verschillende Afrikaanse landen, waaronder gastheer van de conferentie Zuid-Afrika, wilden dat het DMM meteen zou worden ingevoerd. De stemming viel echter in het voordeel van de tegenstanders van verdere gesprekken over het mechanisme uit: 76 stemmen tegen 20.

.@CITES #CoP17 Committee votes against ivory decision making mechanism pic.twitter.com/2hYlq5QU8L — CITES (@CITES)

Nog twee voorstellen

Op de Cites-conferentie, die elke drie jaar wordt gehouden en waar afspraken worden gemaakt om handel in beschermde dieren te reguleren, liggen nog twee omstreden voorstellen te wachten op stemming. Een groep van 28 Afrikaanse landen wil dat álle Afrikaanse olifanten op appendix I (totaal handelsverbod) komen te staan, terwijl Namibië en Zimbabwe een liberale houding tegenover ivoorhandel willen, zodat ze hun voorraden kunnen verkopen.



De verwachting is dat beide voorstellen niet op een meerderheid kunnen rekenen. Dat lijkt tegenstrijdig, want bijna alle partijen zijn juist voor het stoppen van de ivoorverkoop. Maar onder meer de Europese Unie is sceptisch over verdere aanscherping van de bestaande handelsverdragen. Ook natuurorganisaties zijn tegen. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) wil liever dat de aandacht uitgaat naar een actieplan voor de ivoorhandel waar negentien Afrikaanse en Aziatische landen inmiddels aan werken.



Projectleider in Afrika Rikkert Reijnen van het International Fund for Animal Welfare (IFAW) zegt dat een handelsverbod weliswaar fijn is om verdere discussies in de kiem te smoren, maar dat er feitelijk weinig gaat veranderen. "De handel blijft vooralsnog verboden. Er wordt veel gepraat over iconische diersoorten. Dat slurpt teveel tijd op tijdens de conferentie."