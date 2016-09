Door: Petra Vissers − 27/09/16, 18:28

Onderwijs De samenwerking tussen leraren moet beter, zegt de Onderwijsraad in een gisteren gepubliceerd advies aan de Tweede Kamer.

In de managementlogica staan strategie, structuur en systemen centraal, in plaats van op de voor het onderwijs zo belangrijke ontwikkeling en motivatie

Jarenlang is er vooral veel aandacht geweest voor de opleiding en kennis van de individuele leraar. Nu is het tijd om bij elkaar in de klas te kijken en van collega's te leren.



Uit allerlei onderzoeken blijkt dat leraren zich nog te vaak overwerkt en overvraagt voelen. Dus wilde de Tweede Kamer weten hoe het beter kan. Of: hoe de politiek leraren de ruimte kan geven om hun werk zo goed mogelijk te doen.



Bemoei je er vooral niet te veel mee, is het antwoord van de Onderwijsraad. Bestuurders gaan nog te veel uit van 'managementlogica'. "In de managementlogica staan strategie, structuur en systemen centraal", aldus het advies, "in plaats van op de voor het onderwijs zo belangrijke ontwikkeling en motivatie".

Op gepaste afstand

Leraren moeten binnen hun eigen school beter samenwerken, vindt de raad. Bijvoorbeeld door in duo's te bespreken waar ze in de klas tegenaan lopen, door elkaars lessen te observeren of door aan een externe deskundige te vragen eens kritiek te leveren.



Dat moet verder gaan dan gezellig wat anekdotes uitwisselen. "Het gaat erom dat ook de eigen en gezamenlijke opvatting en, overtuigingen, normen en waarden die achter goed lesgeven zitten, worden gedeeld en ter discussie mogen worden gesteld," aldus de raad.



Vanzelf zal dat niet gaan. De Onderwijsraad legt de bal vooral bij schoolbesturen. Die moeten zorgen dat leraren daadwerkelijk de tijd krijgen om gezamenlijk te werken aan beter onderwijs. Hoe dat precies moet, blijft in het midden. De overheid kan daar bij helpen, maar dient "op gepaste afstand" te blijven.