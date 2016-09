Door: Rianne Oosterom − 27/09/16, 15:45

© AFP. Een mannelijke textielarbeider in een fabriek in de Indiase stad Muradnagar.

Voor kleding die in opdracht van Nederlandse merken als C&A, We of CoolCat wordt gemaakt in India, worden textielarbeiders ernstig uitgebuit. Schone Kleren Campagne en Landelijke India Werkgroep publiceerden vandaag een onderzoek waaruit blijkt dat een derde van de kledingarbeiders minder dan het minimumloon van 98 euro per maand verdient.

Medewerkers worden volgens het onderzoek uitgemaakt voor beesten. Ze mogen niet zonder toestemming naar de wc of naar huis. Als een naaister tien minuten of een kwartier te laat in de kledingfabriek arriveert, krijgt zij twee uur lang niet uitbetaald. Vrouwen krijgen minder betaald dan mannen, terwijl zij hetzelfde werk verrichten. Volgens een textielwerker 'schreeuwen en gillen' opzieners als de gestelde doelen niet worden gehaald.



In een fabriek waar The Sting en Coolcat kleren laten maken, staat zelfs een bewaakster bij de wc, vertellen naaisters aan de onderzoekers. Zij begint te roepen als vrouwen langer dan twee minuten toiletteren. Ook doen sommige fabrieken niks aan sociale verzekeringen en ziektekosten. In totaal werken er ongeveer 14.600 mensen in deze textielfabrieken, 80 procent van deze arbeiders is vrouw.



In samenwerking met een onderzoeksbureau in India, hebben de Nederlandse organisaties honderdvijftig textielmedewerkers geïnterviewd in tien fabrieken in Zuid-India. Aan hen zijn steeds dezelfde vragen gesteld. Om hun bevindingen te controleren, hebben de onderzoekers ook in groepsverband met naaisters gepraat en zijn zij te rade gegaan bij vakbonden en plaatselijke ngo's.



Gebrek aan transparantie

Textielfabrieken in India zijn niet transparant over de merken waarvoor zij produceren. Daarom hebben de onderzoekers een stapel Nederlandse merkjes aan de geïnterviewde naaisters getoond. Als meerdere textielarbeiders bevestigden dat een bepaald label, zoals dan van Mexx, door hun handen ging, hebben de onderzoekers dit meegenomen in het rapport.



Zo hebben zij ontdekt dat in de tien fabrieken kleding van de Nederlandse merken C&A, CoolCat, G-Star, McGregor, Mexx, Scotch & Soda, The Sting en We Fashion wordt gemaakt, vertelt Tara Scally van de Schone Kleren Champagne. Het verifiëren van deze merken was best lastig, aldus Scally. "Pas helemaal aan het eind komt het label op het kledingstuk terecht, dus niet iedere naaister ziet het. Daarbij kunnen veel textielarbeiders niet lezen."



De Nederlandse organisaties geven de namen van de fabrieken niet vrij. "Dat doen we omdat we de arbeiders willen beschermen. Zij kunnen gedoe krijgen als bekend wordt dat zij met ons gepraat hebben. Het is in het verleden voorgekomen dat fabrieken erachter kwamen dat medewerkers met de media praatten, en daardoor in de problemen kwamen."



Breder probleem

Ook de Nederlandse merken weten niet om welke fabrieken het gaat, zij hebben alleen omschrijvingen gekregen van fabrieken waarin hun labels zijn geïdentificeerd. De genoemde merken herkennen zich niet in het beeld dat in het onderzoeksrapport wordt geschetst, en vinden het een probleem dat zij niet weten om welke fabrieken het gaat. Daar zijn ze, met uitzondering van G-star, ook niet transparant over naar buiten toe, zegt Scally.



"Het grote probleem van de kledingindustrie is dat er zo veel schakels zijn in de keten", zegt Scally. Merken weten soms zelf ook niet in welke fabriek hun kleding wordt gemaakt, omdat zij zaken doen met een importeur, of een andere tussenpersoon. Scally: "We zien tot nu toe dat weinig bedrijven bereid zijn wél transparant te zijn over hun productieproces, we hopen dat ze door dit onderzoek verandert."



CoolCat start naar aanleiding van de bevindingen een eigen onderzoek naar de fabrieken in India. McGregor heeft vragen over de representativiteit van het onderzoek, en zegt al minder te produceren in India dan eerder. G-Star en We Fashion zeggen dat ze werken aan verduurzaming. De C&A zegt er alles aan te doen 'iedereen te respecteren die aan de productie bijdraagt'. Het merk laat kleding produceren bij meer dan honderd fabrieken in India.



"Dat vakbonden en ngo's onze verhalen herkennen, betekent dat ze goed weergeven hoe het er heel India aan toe gaat", zegt Scally. Bedrijven die kleding laten maken in India, kunnen er volgens haar de klok op gelijkzetten dat ze meewerken aan uitbuiting.