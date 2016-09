Door: Nienke Schipper − 27/09/16, 20:04

© anp. Gezond eten.

Mensen die het dieet The Green Happiness volgen krijgen te weinig eiwitten binnen om hun lichaam te onderhouden. Dat is de conclusie van het Voedinsgscentrum na het analyseren van de recepten en dagmenu's die het dieet voorschrijft.

Eiwitten zijn nodig voor de opbouw en het herstel van spieren. Spieren verbruiken meer energie dan vet en het is bij gewichtsafname dus niet wenselijk te veel spierweefsel te verliezen. Daarnaast zit er volgens de analyse van het Voedingscentrum te weinig calcium in de recepten en dat kan zorgen voor botontkalking en leiden tot 'onherstelbare schade'.



Veganistisch

Het Voedingscentrum adviseert volwassen mensen 0,8 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht per dag te eten; minimaal 10% van de benodigde calorieën. Eiwitten kunnen worden gevonden in vlees, vis, kip, eieren, peulvruchten, tempé en tofu. Volgens de methode van The Green Happines moeten dierlijke eiwitten worden vermeden omdat die voor het lichaam 'moeilijk te verteren zijn'. Het lijkt op de veganistische eetmethode waarbij alleen eiwitten uit plantaardige bronnen worden gegeten.



De Gezondheidsraad adviseert vegetariërs en veganisten tot 25 procent extra eiwit te eten omdat uitsluitend plantaardige eiwitrijke producten niet volwaardig zijn. Om eventuele tekorten aan te vullen wordt ook aanbevolen extra vitamine B12 te nemen. In het dieet van The Green Happiness wordt dit advies nergens gegeven.



Gedragscode

De bedenkers van The Green Happiness zijn volgens hun website lid van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD) en beschikken over diploma's HBO Voeding en Diëtetiek, Orthomoleculaire Geneeskunde en Toegepaste Kinesiologie.



De NVD is geschrokken van alle media-aandacht voor het nieuwe dieet en heeft laten weten in gesprek te gaan met The Green Happiness. "Het is voor het eerst dat er diëtisten in opspraak zijn wegens omstreden voedingsadviezen en dat daar zoveel media-aandacht voor is", is te lezen op de website. "Wie zich voedingskundige of lifestyle expert noemt mag alles beweren. En dat botst regelmatig met de uitgangspunten die wij hanteren als diëtist. Van een diëtist mag je verwachten dat hij/zij handelt in overeenstemming met de stand van de wetenschap." De NVD zei op BNR-radio dat werken aan een richtlijn voor voedingsdeskundigen.



Voedinshypes

Het is niet de eerste voedingshype die door het Voedingscentrum wordt ontkracht. Ook het langdurig volgen van bekende diëten als Paleo, Sonja Bakker, Een Leven Lang Fit, Dr Frank of Detoxen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Voor evenwichtige voeding adviseert het Voedingscentrum volwassenen dagelijks gemiddeld 2000 calorieën te eten waarbij 20 tot 40 procent uit vetten komt, 10 tot 25 procent uit eiwitten en 40 tot 70 procent uit duurzame koolhydraten. De bijbehorende levensmiddelen zijn terug te vinden in de onlangs vernieuwde 'Schijf van Vijf' op de website van het Voedingscentrum.