Zorgpremie Verzekeraar DSW verhoogt in 2017 voor het eerst in jaren de zorgpremie meer dan het bedrag waarvan het kabinet uitgaat. Patiënten zijn boos.

De Schiedamse verzekeraar, traditioneel de eerste die de nieuwe premie bekend maakt en vaak richtinggevend voor de grote verzekeraars, vraagt volgend jaar maandelijks 108 euro. Dat is 9 euro meer dan dit jaar. Het kabinet gaat in de begroting voor komend jaar uit van een maandelijkse stijging met 3,50 euro. Die zogeheten rekenpremie is niet verplicht, maar geeft wel aan hoe sterk de zorgkosten naar verwachting zullen stijgen. De afgelopen jaren bleef DSW onder de rekenpremie. Net als andere verzekeraars teerde het kleine bedrijf in op het eigen vermogen. Maar mede doordat zorgverzekeraars door Brusselse richtlijnen meer geld op de bank moeten houden, is dat nog maar beperkt mogelijk. DSW spreekt volgend jaar de reserves nog wel aan, maar dat maakt de kans groot dat de premiestijging in 2018 nog veel hoger gaat uitpakken: interen op het eigen vermogen is niet onbeperkt mogelijk.

Hoger dan verwacht

DSW zegt dat de zorgkosten op een paar punten volgend jaar hoger uitvallen dan het kabinet inschat. Dat geldt dit jaar - niet voor het eerst - voor de wijkverpleging. Bij de grote zorgdecentralisatie is die taak op het laatst toebedeeld aan de verzekeraars. Omdat de rijksbijdrage de komende jaren wordt afgebouwd, legt DSW er voorlopig nog op toe. Maar ook dure kankermedicijnen stuwen de premie omhoog, evenals uitbreidingen van het basispakket - zo zitten medisch noodzakelijke ooglidcorrecties vanaf januari in dat pakket.



Volgens Patiëntenfederatie Nederland kunnen de koopkrachtplaatjes van het kabinet blijkbaar de prullenbak in. Directeur Dianda Veldman van de patiëntenkoepel: "Dat is meer dan 100 euro per verzekerde per jaar. En die verhoging komt bovenop het eigen risico dat nog steeds 385 euro is. Mensen kunnen dat niet betalen."



Waar het kabinet becijferde dat de stijging van de zorgkosten een premieverhoging van bijna 20 euro tussen 2013 en 2017 rechtvaardigde, heeft DSW het in die periode gehouden op een stijging van ruim 6 euro. De vier grote verzekeraars, die hun premie over volgend jaar nog bekend moeten maken, hebben de afgelopen drie jaar hun maandpremie al met al nauwelijks verhoogd.



De grote zorgverzekeraars maken volgende maand hun premies bekend, maar het is zeer waarschijnlijk dat ook zij boven de rekenpremie uitkomen.