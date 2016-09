27/09/16, 13:47 − bron: ANP

© anp. De Malinees Ahmad Al Faqi Al Mahdi die vandaag negen jaar cel kreeg opgelegd van het Internationaal Strafhof.

Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft een moslimextremist dinsdag negen jaar gevangenisstraf opgelegd voor het verwoesten van eeuwenoude heiligdommen in het Malinese Timboektoe. Ahmad al-Faqi al-Mahdi legde eerder een schuldbekentenis af en betuigde spijt van zijn daden.

De voormalige onderwijzer Al-Mahdi maakte deel uit van de extremistische beweging Ansar Eddine, die nauwe banden onderhield met al-Qaida. Hij leidde als voorman van een 'zedenbrigade' de sloop van de negen mausolea en de poort van een moskee in de zomer van 2012.



Ansar Eddine had de monumentale stad even voordien veroverd op de Malinese autoriteiten. De extremisten voerden er vervolgens een strikte interpretatie van de islamitische wet of sharia in en sloegen met pikhouwelen kort en klein wat hun niet beviel. De middeleeuwse lemen grafmonumenten moesten het ontgelden omdat ze zouden aanzetten tot afgoderij.



Franse troepen verdreven Ansar Eddine na een jaar weer uit Timboektoe. Ze pakten Al-Mahdi niet veel later op in buurland Niger.

De rechtszaak tegen Al-Mahdi was een novum voor het ICC. Niet eerder boog het hof zich over de verwoesting van religieus of cultureel erfgoed en niet eerder veroordeelde het een moslimextremist.