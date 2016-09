Redactie − 27/09/16, 14:12

Facebook moet onmiddellijk stoppen met het opslaan en gebruiken van gegevens van de circa 35 miljoen Duitse gebruikers van WhatsApp. Dat heeft een privacywaakhond van de deelstaat Hamburg, de Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, vandaag bepaald.

Facebook nam WhatsApp in februari 2014 over voor 16 miljard dollar. Tot voor kort hield het bedrijf de klantgegevens van de chatdienst strikt gescheiden van het eigen sociale netwerk. Maar onlangs paste Facebook de gebruiksvoorwaarden aan zodat uitwisseling mogelijk werd.



Die wijziging kan volgens de Hamburgse privacywaakhond niet door de beugel. In een verklaring schrijft privacyfunctionaris Johannes Caspar dat Facebook en WhatsApp gezien moeten worden als twee aparte ondernemingen die gegevens van gebruikers op basis van hun eigen voorwaarden verwerken. Het feit dat WhatsApp twee jaar geleden bij de overname door Facebook had beloofd om geen gegevens te delen en dat nu wel doet, is volgens Caspar misleiding van gebruikers en een overtreding van het Duitse privacyrecht.



Gegevens delen

Alle gebruikers van WhatsApp kregen vorige maand weliswaar het verzoek om de nieuwe gebruiksvoorwaarden te accepteren, maar wie dat niet doet, kan uiteindelijk geen gebruik meer maken van de app. Wie wel akkoord gaat - en dat moet dus - geeft de app toestemming de data, zoals telefoonnummer en gedrag van gebruikers, met elkaar te delen. U kunt alleen wel aangeven dat Facebook uw telefoonnummer en andere WhatsApp-gedragsgegevens niet mag gebruiken om vriendschapssuggesties te doen, of om gerichte advertenties te tonen.



Die optie moet u wel handmatig uitzetten voordat u op akkoord klikt. Wie al heeft geaccepteerd maar zich toch bedenkt heeft dertig dagen de tijd om de toestemming alsnog in te trekken. Maar dat voorkomt niet dat Facebook de gegevens krijgt.



Advertenties

Facebook verdient vooral geld aan de verkoop van advertenties. Daarbij geldt: hoe meer je van gebruikers weet, hoe gerichter je een advertentie kunt verkopen, en hoe meer geld er te verdienen valt. Daarom stopt Facebook zijn gebruikers in 'hokjes' die wat zeggen over iemands leven en interesses. Die indeling wordt gemaakt op basis van gedrag op de website. Bijvoorbeeld: welke pagina's iemand bekijkt of liket, wie er in iemands sociale netwerk zit, en wat voor telefoon of apparaat er wordt gebruikt om in te loggen.