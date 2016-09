27/09/16, 10:54 − bron: ANP

© EPA.

Amnesty International stelt dat Hongarije stelselmatig vluchtelingen mishandelt. Bovendien sluit de regering van premier Viktor Orban migranten soms maandenlang op zonder opgaaf van reden.

Amnesty presenteert vandaag in Londen een rapport over de gang van zaken in onder meer Hongarije. De mensenrechtenorganisatie sprak met 143 getuigen, voornamelijk vluchtelingen en migranten. Bovendien voerde Amnesty zelf onderzoeken uit in Hongarije, Servië en Oostenrijk.



Vluchtelingen die illegaal in Hongarije reizen, worden teruggestuurd naar Servië waarbij ze soms worden geslagen, getrapt en door honden aangevallen. Met name alleenreizende mannen zijn het doelwit van deze agressieve aanpak. Mensen die een legale route naar Hongarije volgen, worden dikwijls eerst met honderden tegelijk in Servië in overvolle kampen gestopt. Die detentie kan weken duren.



'Cynische truc'

John Dalhuisen, de Europese directeur van Amnesty International, noemt de aanpak van Hongarije een 'cynische truc om asielzoekers af te schrikken'. "Tegen de achtergrond van een giftige referendumcampagne bereikt de anti-vluchtelingenretoriek in Hongarije een koortsachtig niveau."



Hongarije houdt op 2 oktober een referendum over de EU-verplichting om vluchtelingen op te nemen. Het referendum is een initiatief van regeringspartij Fidesz en volgens premier Viktor Orban slechts bedoeld om Brussel duidelijk te maken wat de Hongaren willen. Orban maakt er geen geheim van dat hij alle 'illegale migranten' (zoals asielzoekers in Hongarije steevast worden genoemd) liever ziet vertrekken. Eind augustus kondigde hij plannen aan voor een tweede hek aan de Hongaars-Servische grens om de vluchtelingenstroom nog verder terug te dringen. Het politiekorps dat aan de grens patrouilleert, wordt bijna verdubbeld.