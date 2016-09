Redactie − 27/09/16, 10:18 − bron: Consumentenbond

© anp. Een paardenbiefstuk wordt bereid bij Steakhouse Piet de Leeuw in Amsterdam. Het restaurant schotelde zijn onwetende klanten jaren paardenvlees voor.

voeding Na 'sjoemelsoftware' lijkt de tijd rijp voor het munten van de term 'sjoemelvoedsel'. Drie jaar na de paardenvleesaffaire wordt er nog steeds veel gerommeld met voedsel, constateert de Consumentenbond. De organisatie onderzocht ruim 150 fraudegevoelige producten, en een op de vijf keer was daar iets mis mee.

Het is te gek voor woorden dat je lamsvlees bestelt, maar iets krijgt wat geen lamsvlees bevat Bart Combée, directeur Consumentenbond

De Consumentenbond vond onder meer afwijkingen in de helft van de monsters van manukahoning, 47 procent bij lamsvlees en 31 procent bij extra vergine olijfolie. Voor het lamsvleesonderzoek werden tien lamscurries, tien porties lamsgehakt en tien keer lamsshoarma of -kebab gekocht. In 14 van de 30 gevallen bleek het niet om puur lamsvlees te gaan. Zes keer zat er zelfs geen spoortje lamsvlees in, maar alleen rund of kalkoen.



Bart Combée, directeur Consumentenbond, vindt het 'te gek voor woorden dat je lamsvlees bestelt, maar iets krijgt wat geen lamsvlees bevat'. "Ons onderzoek toont aan dat er nog volop werk aan de winkel is voor de levensmiddelensector en de overheid om voedselfraude te voorkomen en producten waarmee gesjoemeld is uit de schappen te houden."



Maatregelen

In 2013 presenteerde de Consumentenbond zeven maatregelen tegen voedselfraude, waaronder een zwarte lijst voor overtreders en 'afschrikwekkende boetes' voor gesjoemel met voedsel. "Enkele daarvan zijn opgevolgd, maar er valt nog veel te verbeteren", zegt Combée. "Wij blijven pleiten voor bijvoorbeeld verplichte checks op authenticiteit en een meldplicht voor supermarkten en fabrikanten als zij afwijkingen constateren."



Naast het laboratoriumonderzoek vroeg de Consumentenbond ruim duizend consumenten naar hun mening over voedselfraude. Tweederde van de ondervraagden blijkt zich zorgen te maken over voedselfraude.



Volgens onderzoeksbureau PwC, dat vorig jaar een kritisch rapport over voedselveiligheid publiceerde, kan de groeiende wereldbevolking fraude in de hand werken. In 2050 is 70 procent meer voedsel nodig. "Als grondstoffen schaarser worden, wordt de prikkel om te frauderen groter, omdat er meer economisch gewin is", aldus PwC.



Om de problemen tegen te gaan, worden de regels strenger. "De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft het aantal inspecteurs verhoogd. Maar ook van de sector zelf verwachten we dat hij meer gaat doen. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat op het etiket staat wat erin zit. Ze verwachten dat bedrijven verder gaan dan de wettelijke minimumnormen voor veiligheid en kwaliteit. De voedselindustrie moet een mentaliteitswijziging ondergaan."