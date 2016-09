27/09/16, 08:56 − bron: ANP

zorg Patiëntenfederatie Nederland is woedend over de aangekondigde verhoging van de zorgpremie door ziektekostenverzekeraar DSW met bijna 10 procent. Op Prinsjesdag zegde de regering nog toe dat de stijging van de zorgpremie slechts op 3,5 procent zou uitkomen.

Van de feestbegroting is voor patiënten en verzekerden, voor iedereen dus, weinig meer over op die manier Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland

Een koude douche, vindt de patiëntenvereniging. "Alle koopkrachtberekeningen gaan uit van een stijging van 3,50 euro. Dit is drie keer zoveel. Die koopkrachtberekeningen zijn dus niets meer waard. Het eigen risico blijft veel te hoog en nu ook nog deze enorme verhoging van de zorgpremie. Van de feestbegroting is voor patiënten en verzekerden, voor iedereen dus, weinig meer over op die manier", aldus directeur Dianda Veldman.



DSW zet de toon

DSW maakte vandaag traditiegetrouw als eerste de premie voor het nieuwe jaar bekend. Die gaat van 98,75 euro naar 108 euro per maand. Daarmee zet DSW de toon voor de andere zorgverzekeringen, die vaak pas half november met hun premies komen. Als belangrijke redenen voor de stijging noemt DSW onder meer een toename van het gebruik van dure medicijnen, uitbreiding van het basispakket en hogere kosten van de wijkverpleging.



Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil niet reageren op de aangekondigde verhoging. "Net als vorige jaren zullen we niet steeds op de afzonderlijke premie-bekendmakingen van de zorgverzekeraars reageren. We wachten het af tot alle premies bekend zijn."



Bij de presentatie van de begroting van haar ministerie ging minister Schippers vorige week nog uit van een verhoging van 3,50 euro. Zorgverzekeraars plaatsten toen al twijfels bij die raming.



Zorgverzekeraars Nederland is blij dat het verplichte eigen risico in de zorg niet verder omhooggaat en dat de geplande bezuiniging van 500 miljoen euro op de verpleeghuiszorg geschrapt is. Maar de Patiëntenfederatie Nederland staat niet te juichen. Zij had het eigen risico graag verlaagd gezien. Het lijkt een 'feestbegroting', stelt ze, maar voor wie? "Kennelijk is er geld genoeg, alleen merkt de patiënt daar bitter weinig van."



