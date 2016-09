Door: Nicole Besselink − 26/09/16, 22:39

© anp. Jan Roos (links) en Thierry Baudet voor aanvang van het Tweede Kamerdebat over de uitslag van het Oekraïne-referendum.

Op links was het al aardig druk, met de komst van VNL en Forum voor Democratie wordt het ook op rechts woelig. Waarom al die losse initiatieven?

Ik ben het in bijna alles met hem eens. Thierry Baudet over Geert Wilders

Had de linkse kiezer al tijden volop keuze, de rechtse kiezer krijgt bij de komende Tweede Kamerverkiezingen onderhand ook aardig wat opties voorgeschoteld. Tien jaar na de komst van de PVV gaat een reeks nieuwe partijen met vergelijkbare programma's de boer op. Na de Ondernemerspartij van ex-PVV'er Hero Brinkman en VoorNederland (VNL) van eveneens ex-PVV'ers Louis Bontes en Joram van Klaveren meldde de conservatieve publicist Thierry Baudet zich afgelopen weekend met zijn Forum voor Democratie. Waarom slaan ze de handen niet ineen?



Voor de opgestapte PVV'ers ligt het antwoord voor de hand: een hernieuwde samenwerking met Geert Wilders zit er door affaires en onderlinge onmin niet meer in. Anders ligt dat bij eurocriticus Baudet. 'Ik ben het in bijna alles met hem eens', zei hij eens over Wilders. Eerder deze maand leverde hij namens zijn denktank een rapport af bij de PVV met als voornaamste pleidooi: vier keer per jaar bindende referenda over door burgers voor te dragen thema's. Wilders was het roerend met hem eens. Baudet zal diezelfde Wilders tijdens de campagne moeten bestrijden.



Ook VNL van Bontes en Van Klaveren had voor Baudet een optie kunnen zijn. 'De enige klassiek-liberale partij van Nederland' heeft oud-PowNed-presentator Jan Roos aangetrokken als lijsttrekker: Baudets kompaan tijdens de campagne voor het Oekraïne-referendum en tegen het EU-associatieverdrag.

Verrassing

Waarom Baudet kiest voor een eigen partij, wilde hij gisteren desgevraagd niet toelichten. Hij verwees enkel naar zijn website, die al naar campagnestand is omgebouwd. In een interview bij RTL-Z van vorig jaar zei hij uit noodzaak te zijn opgestaan als opiniemaker. "Ik ben naar het front geroepen omdat onze elites ons land verkwanselen." Op Radio 1 herhaalde hij gisteravond dat hij niet de politiek ingaat 'omdat ik dat zo vreselijk graag wil, maar omdat ik denk dat het noodzakelijk is'.



Roos noemt Baudets plannen 'een verrassing'. Hij zegt nooit met hem over politieke samenwerking te hebben gesproken. "Hij wilde de politiek niet in. Dat ben ik gaan geloven. Waarom zou ik hem dan bellen?" Ruzie ligt er in elk geval niet aan ten grondslag, bezweert Roos. "Nee hoor, ik vind het een aardige vent."

Hun politieke verlanglijsten vertonen opvallend veel gelijkenissen en lijken er vooral op gericht kiezers bij de VVD weg te lokken.

Veel gelijkenissen

Dat de twee gelet op hun verkiezingsprogramma's zeker hadden kunnen samenwerken, ziet ook Roos. Hun politieke verlanglijsten vertonen opvallend veel gelijkenissen en lijken er vooral op gericht kiezers bij de VVD weg te lokken: minder Europa, strengere grenscontroles, strenger asielbeleid, zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten en beter onderwijs.



"Het is eerder 'zoek de verschillen' dan 'zoek de overeenkomsten'", aldus de VNL-voorman, die niet goed zegt te begrijpen waarom Baudet een nieuwe partij optuigt. "Als je als kiezer een goed rechts, liberaal, islamkritisch verhaal zoekt, dan is de partij die daarbij hoort er al. Dat is VNL." Bovendien heeft VNL een niet in te halen voorsprong omdat het zich al langer op de verkiezingen voorbereidt, meent Roos.



Dat laatste zal moeten blijken. Nu de twee nieuwe partijen in dezelfde electorale vijver lijken te willen vissen, zullen zij in de luwte van het PVV-campagnegeweld nog harder moeten werken voor een stem. Uiteindelijk kunnen ze elkaar in maart van een zetel afhouden terwijl ze samen wellicht een vuist hadden kunnen maken.

Speerpunten per partij



PVV

Immigratie: geen nieuwe asielzoekers, geen immigranten uit islamitische landen, verleende verblijfsvergunningen intrekken, alle azc's, moskeeën en islamitische scholen dicht en Koran moet verboden worden.

Veiligheid: preventief opsluiten van radicale moslims, criminelen met dubbel paspoort Nederlanderschap ontnemen en Syriëgangers niet laten terugkeren naar Nederland. Europa: Nederland moet uit de EU. Belastingen: lagere inkomstenbelasting, halvering motorrijtuigenbelasting

Zorg: eigen risico afschaffen, bezuinigingen in de thuis- en ouderenzorg terugdraaien, meer handen aan het bed Democratie: bindend referendum moet ingevoerd



VoorNederland (VNL)

Immigratie: asielbeleid à la Australië met opvang buiten Nederland, enkel toegang voor mensen die iets 'toevoegen' en moskeeën die oproepen tot geweld moeten dicht.

Veiligheid: hogere straffen voor zware misdrijven, extra geld voor politie, justitie, veiligheidsdiensten en het leger en einde verblijf voor criminele vreemdelingen.

Europa: enkel economische samenwerking, einde aan ontwikkelingshulp en geld voor noodhulp moet ook worden gebruikt voor buitenlandse opvang van asielzoekers.

Belastingen: 'vlaktaks' van 25 procent voor iedereen, één laag btw-tarief, lagere vennootschapsbelasting en accijnzen en afschaffing van erf- en schenkbelasting.

Zorg: minder bureaucratie en verspilling zodat er meer geld overblijft voor goede zorg, meer keuzevrijheid door samenstelling van eigen basispakket.



Forum voor Democratie

Immigratie: enkel toegang voor mensen die Nederland 'nodig' heeft, immigranten met extreme politieke ideeën moeten uitgezet, asielvergunning kan nooit tot permanente verblijfsvergunning leiden.

Veiligheid: herinvoering grenscontroles, zwaardere straffen voor geweldsdelicten, flinke salarisverhoging voor politie op straat, voorrang op sociale huurwoning voor agenten

Europa: stoppen met uitbreiden en zo snel mogelijk referenda over de euro, open grenzen en de verhouding tussen Europees en Nederlands recht.

Onderwijs: alleen academici voor de klas, ook op de basisschool, flinke salarisverhoging voor docenten, te betalen uit pot voor ontwikkelingshulp. Democratie: bindende referenda over meerdere thema's per stemdag, gekozen burgemeesters en online platform voor acties, petities en crowdfunding.