26/09/16, 17:38 − bron: ANP

© EPA.

Moskou blijft iedere betrokkenheid bij de ramp met vlucht MH17 ontkennen. Uit pas opgedoken radargegevens blijkt volgens het Russische ministerie van defensie dat er geen raket is afgevuurd uit gebied waar pro-Russische rebellen de controle hadden.

Het Russische ministerie van defensie gaf maandag een presentatie over radargegevens uit de regio Rostov, waar vorige week voor het eerst gewag van is gemaakt. Eerder hadden de Russen laten weten dat de radardata niet bewaard waren gebleven.



Volgens de Russen was er wel Oekraïense luchtafweer actief in de buurt van de plek van de crash. Dat de Oekraïense autoriteiten geen ruwe radargegevens hebben aangeleverd voor het onderzoek naar de ramp, wijst er volgens de Russische autoriteiten op dat het toestel mogelijk is geraakt door een Buk-raket afkomstig uit Oekraïens gebied.



Internationale onderzoeksteam

Rusland heeft van meet af aan ontkend iets te maken hebben met de ramp waardoor op 17 juli 2014 298 inzittenden omkwamen. Moskou kwam eerder onder andere met de theorie dat een Oekraïens gevechtsvliegtuig in de buurt had gevlogen, maar daar bleek geen bewijs voor te zijn.



De Russische mededeling komt twee dagen voordat het internationale onderzoeksteam de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek presenteert. Het gaat daarbij om het wapen waarmee het vliegtuig is neergeschoten en de precieze locatie waarvandaan dat is gedaan.



Rusland en Oekraïne hebben voor het eerdere onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) beide videobeelden geleverd van de radarschermen. Ruwe data, waaruit meer informatie terug te halen is, ontbraken. De zogeheten primaire radars aan de kant van Oekraïne zouden uit hebben gestaan, terwijl in Rusland de data niet zouden zijn opgeslagen.



De OVV concludeerde vorig jaar dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines was neergeschoten met een Buk-raket. Volgens OVV-voorzitter Tjibbe Joustra gebeurde dat bovendien vanuit gebied waar pro-Russische rebellen de dienst uitmaakten.



De Russen hebben maandag herhaald dat het onderzoek op het verkeerde spoor zit. Zowel het type Buk-raket als de plek waar de lancering plaatsvond zouden verkeerd zijn vastgesteld.