redactie − 26/09/16, 17:19 − bron: ANP, AP, DPA, AFP, Reuters

© ap. De Iraanse oud-president Mahmoud Ahmadinejad (midden) tijdens een bijeenkomst in Teheran, afgelopen juli.

De kans dat de Iraanse oud-president Mahmoud Ahmadinejad opnieuw president wordt lijkt verkeken. De geestelijk leider van Iran, ayatollah Khamenei, ziet niets in een nieuwe ambtstermijn voor de ultraconservatieve populist en heeft hem deelname ontraden. Zonder dat overigens rechtstreeks te zeggen.

© epa. Irans opperste leider ayatollah Ali Khamenei.

Ahmadinejad had afgelopen april aangekondigd dat hij van plan was zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar mei. Hij zou willen proberen om de huidige president Hassan Rohani van een tweede regeertermijn af te houden. De 59-jarige Ahmadinejad was de voorganger van Rohani.



De oud-president leek wel weer hoge ogen te kunnen gooien als conservatieve uitdager van de gematigde Rohani. Die wacht nog altijd op de beloofde vruchten van het atoomakkoord dat hij met de grote mogendheden sloot, en is daarom kwetsbaar.



Maar de machtige geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei ziet het meedoen van Ahmadinejad niet zitten. De oud-president blijft een polariserende en controversiële figuur in Iran, zelf onder zijn mede-hardliners. Diens kandidatuur is voor hemzelf noch voor Iran goed, liet Khamenei vandaag weten. Hij deed dit zonder Ahmadinejad ook maar een keer met naam te noemen.

© getty. De huidige president Hassan Rohani wil naar verluidt een tweede ambtstermijn.

Een zekere meneer

"Er kwam een zekere meneer bij me op bezoek: in zijn eigen belang en dat van het land heb ik hem niet gezegd dat hij niet zou moeten deelnemen, maar wel dat dat niet in het landsbelang zou zijn", verklaarde Khamenei op zijn website. "Dat zou een schadelijke tweedeling in het land uitlokken. Het land heeft nu behoefte aan eenheid, in het bijzonder de gelovige en revolutionaire krachten."



Als Irans geestelijk leider heeft Khamenei het laatste woord als het gaat om cruciale besluiten die van zowel nationaal als internationaal belang zijn, en zijn adviezen worden gerespecteerd. Omdat hij Ahmadinejads kandidatuur nu heeft ontraden, is vrijwel uitgesloten dat de oud-president opnieuw zal meedoen.



Ahmadinejad was al twee keer president van Iran, tussen 2005 en 2013. Zijn herverkiezing in 2009 was omstreden en lokte felle protesten en geweld uit. Toen kreeg hij overigens nog wel de steun van Khamenei.