Defensie De groep veteranen van Dutchbat III die de staat willen aanklagen omdat zij op een 'onmogelijke missie' zouden zijn gestuurd, is inmiddels aangegroeid tot ruim honderd. In juli maakten twaalf Dutchbatters bekend dat zij financiële genoegdoening van de overheid eisen.

Volgens de advocaten Michael Ruperti en Klaas Arjen Krikke zitten bij de groep inmiddels ook enkele leidinggevenden. Of daarbij ook commandant Thom Karremans zit is onbekend. Vorige week werd hij definitief vrijgesteld van strafrechtelijke vervolging voor zijn rol bij de val van de enclave in Srebrenica waarbij ruim 8000 moslimmannen en -jongens werden vermoord door Bosnische Serven.



Veel militairen die in 1995 in VN-verband dienden in het conflict op de Balkan zeggen daarvan nog steeds de gevolgen te ondervinden. Een aantal van de blauwhelmen hielden aan de moordpartij op de bevolking een posttraumatische stressstoornis over. Zij houden de staat verantwoordelijk voor het falen van de missie.



De advocaten stellen bovendien dat de overheid reeds twintig jaar treuzelt met het erkennen van het feit dat het bataljon destijds willens en wetens met een 'onmogelijke missie' op pad werd gestuurd. Zo was de voorbereiding van Dutchbat III volgens de toenmalige commandant Karremans 'abominabel slecht'. Volgens de advocaten krijgen de militairen al die jaren consequent de schuld voor het niet kunnen beschermen van de Bosnische mannen. Dat heeft geleid tot 'onherstelbare schade op sociaal, emotioneel en financieel gebied'.



Een belangrijke aansporing voor de militairen om naar de rechter te stappen is de uitspraak die de huidige minister van defensie, Jeanine Hennis, afgelopen zomer deed tijdens de veteranendagen in Den Haag. In een poging om de mannen een hart onder de riem te steken zei ze dat de missie 'op voorhand' onuitvoerbaar was. De verwachting is dat Hennis als getuige zal worden opgeroepen als de zaak bij de rechter belandt.