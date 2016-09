Redactie − 26/09/16, 14:39

© afp. De Amerikaanse gezant Samantha Power.

Voor het eerst in vijf maanden zijn er hulpgoederen bezorgd in vier belegerde Syrische steden. Dat liet het Rode Kruis maandag weten. Het gaat om Madaya en Zabadani, twee stadjes bij Damascus die in handen zijn van de rebellen, en Foa en Kefreya in de provincie Idlib. In die laatste twee maakt het regeringsleger de dienst uit.

In totaal reden zondag 71 trucks de vier steden binnen, meldt de BBC. Ze hadden eten, medicamenten en hygiënische producten voor 60.000 mensen bij zich.



Vorige week werd een hulpkonvooi van de Verenigde Naties in de buurt van de belegerde stad Aleppo aangevallen en grotendeels verwoest. Het betekende het einde van een week wapenstilstand. Rebellen en westerse regeringen gaven de Syrische regering en Rusland de schuld van de aanval. Rusland wees op zijn beurt naar de Verenigde Staten.



Gisteren tijdens een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad kwamen de landen niet nader tot elkaar. Volgens de Amerikaanse gezant Samantha Powers zijn Rusland en Assad niet op naar vrede, maar willen ze juist oorlog voeren. "In plaats van te helpen om burgers te redden, bombarderen Rusland en Assad hulpconvooien, ziekenhuizen en de organisaties die daar hun eigen leven wagen om dat van anderen te redden. Wat Rusland doet en sponsort is geen contra-terrorisme, het is barbaars."