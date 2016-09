Redactie − 26/09/16, 13:55

© anp. Publicist, Turkije-kenner en oud-Europarlementarier voor GroenLinks Joost Lagendijk komt aan op Schiphol.

Turkije Oud-Europarlementariër van GroenLinks Joost Lagendijk is terug in Nederland. Vanmorgen kwam hij aan op Schiphol. Zondagavond kreeg hij op vliegveld Sabiha Gökçen in Istanbul te horen dat hij Turkije niet in mag.

In Nederland zou hij op de Turkse ambassade een speciaal visum kunnen ophalen. Tegen de NOS noemde Lagendijk het een 'een onaangename verrassing' dat hij in Turkije werd teruggestuurd. "Ik ben niet de eerste die dat overkomt. Ik hoor nu ook bij de groep die op hun verleden wordt aangesproken."



Het is onduidelijk waarom Lagendijk Turkije niet in mag. Hij is getrouwd met een Turkse vrouw en woont en werkt al jaren in Turkije. Hij is politiek analist en publicist, en uitte in columns regelmatig kritiek op het beleid van de Turkse president Erdogan.



De afgelopen jaren werkte hij ook als docent aan de Süleyman Shah universiteit in Istanbul, die inmiddels is gesloten vanwege mogelijke banden met de Gülen-beweging. Geestelijk leider Fethullah Gülen wordt er door president Erdogan van beschuldigd achter de couppoging in Turkije in juli te zitten. Door de sluiting van de universiteit zit ook Lagendijk zonder werk.



Op twitter liet Lagendijk weten dat hoopt dat het slechts een bureaucratisch obstakel is en geen beslissing om hem voor altijd te weren.