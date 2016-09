Redactie − 26/09/16, 15:24

© afp. José Manuel Barroso (archiefbeeld).

José Manuel Barroso, ex-voorzitter van de Europese Commissie, onderhield al tijdens zijn voorzitterschap geheime contacten met zakenbank Goldman Sachs. Dat blijkt uit correspondentie tussen Barroso en topman van Goldman Sachs Lloyd Blankfein die de Portugese krant Publico in handen heeft.

Volgens Publico stelde Goldman Sachs op vertrouwelijke basis veranderingen in EU-beleid voor die Barroso's kabinet 'met grote belangstelling' tot zich nam

De Portugese oud-premier ligt onder vuur sinds hij deze zomer een baan aanvaardde als adviseur bij de Amerikaanse bank. EU-politici spreken schande van de carrièreswitch van Barroso, die Goldman inlicht over de Brexit en onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de EU.



Zijn overstap kwam niet uit de lucht vallen, blijkt uit een mailwisseling tussen Blankfein en Barroso. Zij schreven over hun 'productieve discussies' en 'uitzonderlijk vruchtbare bijeenkomsten'. Een bericht van 30 september 2013, ondertekend door Blankfein, duidt op een discreet bezoek van Barroso aan de in New York gevestigde bank. Dat bezoek is echter niet terug te vinden in de officiële agenda van Barroso, noch in de archieven van de Commissie. Volgens Publico stelde Goldman Sachs op vertrouwelijke basis veranderingen in EU-beleid voor die Barroso's kabinet 'met grote belangstelling' tot zich nam.



'Geen speciale relatie'

Barroso ontkent tegenover de krant dat hij een 'speciale relatie met een financiële instelling' heeft gehad tijdens zijn voorzitterschap in Brussel. "Natuurlijk heb ik institutionele contacten onderhouden", aldus Barroso. "Die zijn transparant en geregistreerd in de archieven van de Commissie. Onder die contacten waren ook de grote banken die in Europa actief zijn, in de context van de financiële crisis."



Barroso was van 2004 tot 2014 voorzitter van de Europese Commissie in Brussel. Na zijn vertrek hield hij zich aan de verplichte 'afkoelingsperiode' van achttien maanden die oud-commissarisen moeten aanhouden voordat ze een andere baan accepteren. Daarna ging hij vrijwel direct aan de slag als adviseur bij Goldman Sachs.



Onderzoek ethisch comité

Zijn opvolger Jean-Claude Juncker gaf het ethisch comité van de Commissie opdracht onderzoek te doen naar Barroso's nieuwe aanstelling. Europees Ombudsman Emily O'Reilly juicht het onderzoek toe, zei hij. "Het verheugt mij dat president Juncker heeft gereageerd op de breed gedeelde zorg over deze aanstelling."



Goldman Sachs heeft niet bepaald een smetteloze reputatie. De bank is niet alleen mede verantwoordelijk voor de economische crisis in 2008, die ook burgers hard raakte. Daarnaast hielp de bank de Griekse regering met het wegmoffelen van schuldcijfers. Griekenland wordt nu met miljardensteun van de EU overeind gehouden.



Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt 'niets toe te voegen' te hebben aan de onthullingen van de Portugese krant en wijst erop dat EU-commissarissen indertijd niet verplicht waren hun contacten met derden vast te leggen. Dat is nu wel het geval.