redactie − 26/09/16, 14:39

© anp.

Van de vluchten die deze zomer vanaf Nederlandse vliegvelden zijn uitgevoerd, was 40 procent drie uur of langer vertraagd. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar, heeft de passagiersrechtenwebsite Vlucht-vertraagd.nl berekend. Zo'n 81.000 Nederlanders zouden daardoor recht hebben op compensatie van hun luchtvaartmaatschappij.

Helaas zien we dat door het gros van de luchtvaartmaatschappijen een loopje wordt genomen met de rechten van passagiers. Zij hebben de grootst mogelijke moeite een vergoeding te verkrijgen. Tom van Bokhoven, directeur Vlucht-vertraagd.nl

Volgens Vlucht-vertraagd.nl liepen in de maanden juni, juli en augustus 1254 vluchten op Nederlandse vliegvelden een vertraging op van drie uur of meer. Dat waren er in 2015 nog minder dan 1000, stelt Tom van Bokhoven, directeur van de website.



In totaal reisden er in de drie zomermaanden 20,5 miljoen passagiers van en naar Nederland. Van hen kwamen 245.000 passagiers veel te laat op hun bestemming aan, onder wie 81.000 Nederlanders, een stijging van bijna 30 procent.



De website noemt vooral 'operationele problemen' zoals te strakke planningen als belangrijkste reden van de vertragingen. Andere oorzaken zijn slecht weer, stakingen onder luchtvaartpersoneel en technische mankementen. De problemen waren het grootst op Eindhoven Airport, het tweede vliegveld van Nederland. Daar had in juli en augustus bijna de helft van de vluchten vertraging.



Van de populaire luchtvaartmaatschappijen deed het Spaanse Vueling het met 39 procent het slechtst, gevolgd door EasyJet en Corendon Dutch Airlines waar bij beide 34 procent van alle vluchten was vertraagd, berekende Vlucht-vertraagd.nl (zie tabel).



Passagiers die meer dan drie uur vertraging ondervinden hebben volgens Europese regels recht op een compensatie van tussen de 250 en 600 euro. De website Vlucht-vertraagd.nl staat tegen betaling passagiers juridisch bij als zij een compensatieclaim willen indienen, als zij bot vangen bij hun luchtvaartmaatschappij.



© bron: Vlucht-vertraagd.nl . Vertraagde vluchten van juni tot en met augustus 2016 vanaf Nederlandse vliegvelden.

We verwachten dat de teller boven de 12.000 klachten zal uitkomen. Tom van Bokhoven

Het claimbureau zegt tot nu toe 9000 verzoeken van passagiers te hebben binnengekregen om juridische bijstand bij een claim voor een schadevergoeding, en de stroom klachten over de zomerse vertragingen is nog niet gestopt. "We verwachten dat de teller boven de 12.000 klachten zal uitkomen", aldus Van Bokhoven.



Veel vliegmaatschappijen zijn niet bepaald scheutig met de toekenning van compensatieclaims, ook al zijn die terecht. Sommige maatschappijen, met name de prijsvechters, negeren een claim vaak gewoonweg, als die door een passagier wordt ingediend. Volgens Vlucht-vertraagd.nl reageert EasyJet zelden op claims, en stuurt Ryanair passagiers het bos in door rechtmatige claims om allerlei redenen af te wijzen.



"Helaas zien we dat door het gros van de luchtvaartmaatschappijen een loopje wordt genomen met de rechten van passagiers", zegt van Bokhoven. "Deze passagiers hebben de grootst mogelijke moeite een vergoeding te verkrijgen."



Veel luchtvaartmaatschappijen blijken klachten pas serieus in behandeling te nemen als de passagiers een van de claimbureaus heeft ingeschakeld.