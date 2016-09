Redactie − 26/09/16, 12:00

© afp. Boeddhistische monniken in Myanmar.

Een dertigjarige Nederlander zit sinds vrijdag vast in Myanmar nadat hij de woede van de plaatselijke bevolking op zijn hals had gehaald. Hij zou de stekker uit de versterker hebben getrokken die werd gebruikt door monniken om een preek uit te zenden. Hij moet maandag voorkomen.

Rond tien uur 's avonds had de man kennelijk genoeg van het geluid dat uit de versterker van de boeddhisten in Thusarita Dhammaryone, een religieus gebedshuis in Maha Aung Myay kwam. Met zijn schoenen nog aan stormde hij het gebedshuis binnen en trok de stekker uit het apparaat. Dat was voor de lokale bevolking een respectloze daad en een menigte volgde hem tot aan zijn hotel.



Volgens de krant Myanmar Times moesten soldaten worden opgeroepen om hem te beschermen tegen de woedende menigte die zijn hotel omsingelde en eiste dat hij aan hen zou worden overgedragen. Pas na de belofte dat er juridische stappen zouden volgen, verlieten de mensen het hotel. Voorganger U Kyaw San deed aangifte tegen de Nederlander wegens belediging van de godsdienst.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de man en zijn vriendin en de lokale autoriteiten. 'Als hij maandag is voorgekomen, weten we meer', aldus een woordvoerster van het ministerie.