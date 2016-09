26/09/16, 09:20 − bron: ANP

Mensen die gevaarlijke situaties zien op de bouwplaats kunnen dit vanaf maandag melden bij het meldpunt Veiligheid in de Bouw. De FNV Bouw opent dit meldpunt omdat de vakbond het aantal ongevallen onacceptabel hoog vindt.

Volgens de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) steeg het aantal ernstige ongevallen de eerste helft van 2016 met 14 procent. Het aantal dodelijke ongevallen is in vergelijking met het eerste half jaar van 2015 met 56 procent gestegen.



'Al jaren staat de bouw in de top drie van gevaarlijkste werkplekken in Nederland. Voor FNV Bouw is de maat vol, wij kijken niet aan de zijlijn toe hoe het aantal ongevallen en fatale ongevallen oploopt. Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers doen te weinig om het tij te keren', aldus Willem Dijkhuizen, campagneleider Veiligheid in de Bouw.



Werknemers op de bouwplaats kunnen onveilige situaties melden via kaartjes, mail, telefonisch en de app van FNV Bouw. Dit kan ook anoniem.



FNV Bouw gaat aan de slag met de meldingen. 'Een netwerker of bestuurder neemt poolshoogte op de bouwplaats. We overleggen met de bouwvakkers en samen met hen spreken we de uitvoerder aan op de onveilige situatie. In extreme gevallen schakelen we de Inspectie SZW in, waarmee wij in deze campagne samenwerken. Die kan een bouwplaats stilleggen', zegt Dijkhuizen.