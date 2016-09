redactie − 25/09/16, 23:32

© reuters. Een aanhanger toont een foto van de Jordaanse schrijver Nahed Hattar, die vandaag voor een rechtbank in de Jordaanse hoofdstad Amman werd vermoord door een extremist. Hattar moest vandaag voor de rechter verschijnen wegens blasfemie.

Buitenland De Jordaanse schrijver-journalist Nahed Hattar is vandaag in de Jordaanse hoofdstad Amman doodgeschoten toen hij op weg was naar een rechtbank. Hij zou daar terechtstaan wegens belediging van God en de islam omdat hij medio augustus op sociale media een spotprent had verspreid.

Hattar werd met drie kogels neergeschoten bij de rechtbank. De dader is gearresteerd. Volgens Jordaanse media zou het gaan om een 39-jarige imam van een moskee in Amman. Bronnen bij de veiligheidsdienst zeiden dat de man bekend was als extremist. Politieke moorden komen doorgaans weinig voor in Jordanië dat relatief stabiel is gebleven, in tegenstelling tot zijn buurlanden Irak en Syrië.



Hattar moest voor de rechtbank verschijnen vanwege een spotprent die hij in augustus had gedeeld op sociale media. Op de karikatuur was een Arabische man met een baard te zien, die in de hemel rokend het bed deelt met vrouwen en God vraagt om hem wijn en cashewnoten te brengen. De Jordaanse justitie liet Hattar na de publicatie meteen aanhouden. In afwachting van zijn proces was hij op vrije voeten gesteld.



Spot drijven met radicalen

De karikatuur werd in het islamitische Jordanië als beledigend voor de religie ervaren. Hattar, die zelf christen is en een fel criticus van radicale islamisten, bood later via sociale media zijn excuses aan. Hij zei dat het niet zijn bedoeling was geweest om God te beledigen, maar dat hij de tekening had verspreid om de spot te drijven met soennitische radicalen en hun idee van God en de hemel. Hij beschuldigde zijn islamistische tegenstanders ervan de cartoon te misbruiken om oude rekeningen te vereffenen.



© Nahed Hattar. Een uitsnede van de gewraakte spotprent die door Hattar op sociale media was gezet. Op de cartoon een scene uit het paradijs, waarin God aan een zekere Abu Saleh vraagt of hij iets nodig heeft, waarop deze antwoordt dat hij een glas wijn wil en wat door de aartsengel Gabriël gebrachte cashewnoten. 'En stuur me daarna een onsterfelijke dienaar die de vloer schoonmaakt en de vieze borden meeneemt.'

Hattar was een controversiële publicist in Jordanië. Hij keerde zich fel tegen radicale soennieten en was tevens een aanhanger van de Syrische president Assad. Eerder pleitte hij er ook voor om de Palestijnen in Jordanië hun politieke rechten af te nemen. Daarmee maakte hij veel vijanden onder de grote Palestijnse minderheid in het land.



'IJzeren vuist'

De Jordaanse regering veroordeelde de moord, en zei dat de dader hard aangepakt zal worden. "De wet wordt strikt gehandhaafd tegen de crimineel die deze misdaad heeft begaan. Tegen iedereen die probeert de rechtsstaat te schaden zal met ijzeren vuist worden opgetreden", zei een regeringswoordvoerder.



De Jordaanse overheid kreeg vandaag kritiek van een aantal van Hattars seculiere en liberale aanhangers, die zijn arrestatie destijds al een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting hadden genoemd. Ook het Comité ter Bescherming van Journalisten in New York was kritisch. "De moord op Hattar is een direct gevolg van het halfhartige beleid van de Jordaanse autoriteiten op het gebied van de vrijheid van meningsuiting", zei coördinator Midden-Oosten Sherif Mansour.



De Libanese sjiitische Hezbollah-beweging, eveneens een bondgenoot van Assad, roemde Hattars 'moedige en uitgesproken stem' tegen de 'takfiri's', een denigrerende term voor extremistische soennitische fundamentalisten zoals Islamitische Staat.